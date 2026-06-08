Deschamps exalta Olise e minimiza jejum de Mbappé

A vitória da França por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte, nesta segunda-feira (8), teve um protagonista absoluto: Michael Olise. Autor dos três gols da equipe no último amistoso antes da Copa do Mundo, o atacante recebeu elogios do técnico Didier Deschamps, que destacou o excelente momento vivido pelo jogador após uma temporada de destaque no Bayern de Munique. Enquanto isso, Kylian Mbappé encerrou a preparação sem marcar nos dois compromissos disputados pelos Bleus, mas não demonstrou preocupação ao treinador.

Após a partida em Lille, Deschamps afirmou que Olise atravessa uma fase especial e ressaltou a naturalidade com que o atacante tem resolvido as jogadas ofensivas da seleção francesa.

“Ele está radiante, como esteve durante toda a temporada no Bayern. Tudo parece fácil para ele neste momento. Está confiante, decisivo e, além da qualidade ofensiva, trabalha muito para a equipe. Não é alguém que demonstra muitas emoções, mas está em um nível altíssimo e faz tudo para continuar assim. Precisamos dele dessa forma”, afirmou o treinador.

O desempenho reforçou o crescimento de Olise dentro da seleção. Aos 24 anos, o jogador chega ao Mundial em uma das melhores fases da carreira e aumentou a concorrência por espaço no setor ofensivo francês. Além dos três gols, foi o principal responsável pelos momentos de desequilíbrio da equipe diante dos norte-irlandeses.

Mbappé não preocupa Deschamps

Se Olise vive um momento de alta, Mbappé teve uma noite diferente. O atacante do Real Madrid criou oportunidades, participou das principais ações ofensivas e finalizou diversas vezes, mas não conseguiu balançar as redes. Ainda assim, Deschamps tratou a situação com bom humor e descartou qualquer preocupação.

“Não vou me preocupar com isso. É verdade que ele teve várias chances e não conseguiu marcar, mas me disse que está guardando os gols para os Estados Unidos. Então está tudo certo para mim”, brincou.

Com o amistoso encerrado, a França conclui sua preparação em território nacional e embarca nesta terça-feira para os Estados Unidos. Atual vice-campeã mundial, a equipe integra o Grupo I da Copa do Mundo ao lado de Senegal, Noruega e Iraque. A estreia dos comandados de Didier Deschamps acontece no próximo dia 16 de junho, diante dos senegaleses, em East Rutherford.

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