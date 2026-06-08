Palmeiras desiste de contratar o zagueiro Nino

O Palmeiras oficialmente desistiu da contratação do zagueiro Nino. O defensor caminhava para um acordo com o Palmeiras, mas o clube paulista esfriou o interesse e, hoje, trata a negociação como encerrada. Desta maneira, o Fluminense tem caminho livre para acertar com ídolo para o segundo semestre. A informação é do “ge”.

O Palmeiras tentou contratar o zagueiro na última janela de transferências e chegou a realizar uma proposta, na casa dos R$ 40 milhões. O Zenit, entretanto, não quis liberá-lo naquele momento, já que o clube lutava pelo título russo. A promessa era de maior flexibilidade no meio do ano.

Para tentar agilizar um acordo no meio do ano, o clube paulista encaminhou um acordo com o zagueiro. Salários, bonificações por metas e tempo de contrato já estavam alinhados. Contudo, o Alviverde mudou a rota e acertou com Alexsander Barboza.

O zagueiro argentino não renovou, e o Palmeiras aproveitou a oportunidade, pagou cerca de R$ 20 milhões aos cariocas e ficou com o jogador. Ele, aliás, só vai estrear depois da Copa do Mundo. Assim, o clube entendeu que não precisava de outro zagueiro.

Assim, a diretoria do Fluminense abriu conversas para viabilizar a contratação, mas encontra alguns entraves. Nos últimos dias, o Zenit fez uma contraproposta pedindo um valor maior e reduzindo os prazos para pagamento. Além disso, o Tricolor já fez uma consulta por uma volta de Thiago Silva, que deixou o Porto, após seis meses.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.