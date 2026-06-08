Vistos negados frustram torcedores de Marrocos e ameaçam presença da torcida na Copa

A poucos dias da estreia de Marrocos na Copa do Mundo de 2026, um problema fora das quatro linhas passou a preocupar torcedores dos Leões do Atlas. Dezenas de marroquinos tiveram seus pedidos de visto para os Estados Unidos negados e agora correm o risco de ficar fora do torneio, mesmo após meses de planejamento e altos investimentos para acompanhar a seleção.

Segundo relatos de grupos organizados, pelo menos 40 torcedores receberam respostas negativas das autoridades americanas sem explicações detalhadas. Com isso, muitos ficaram impossibilitados de utilizar ingressos, reservas de hotéis e passagens já adquiridas para o Mundial.

A situação atingiu diretamente a Associação Desportiva de Torcedores da Seleção Marroquina, uma das principais organizações de apoio à equipe nacional. Dos 42 integrantes que solicitaram o visto em diferentes cidades do país, apenas dois conseguiram a autorização para viajar.

Outro grupo afetado foi o Sbouaa (Leões), conhecido por organizar festas, coreografias e ações que marcaram a presença da torcida marroquina em competições internacionais recentes. Entre cerca de 50 coordenadores que solicitaram o documento, somente seis receberam aprovação.

A quantidade preocupa os organizadores. Isso porque o grupo afirma precisar de ao menos 30 coordenadores para reproduzir nos estádios a atmosfera que chamou atenção durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e em edições da Copa Africana de Nações.

Motivo das recusas gera revolta

De acordo com os torcedores, grande parte das negativas foi baseada no Artigo 214 da legislação migratória dos Estados Unidos. A norma acaba sendo aplicada quando agentes consulares entendem que o solicitante não apresentou garantias suficientes de que retornará ao país de origem após a viagem.

Os integrantes dos grupos, porém, contestam a justificativa. Eles alegam possuir empregos estáveis, vínculos familiares, histórico de viagens internacionais e nenhuma intenção de permanecer em território americano além do período permitido.

A falta de uniformidade nas decisões também gerou questionamentos. Os torcedores lembram que, recentemente, autoridades marroquinas conseguiram facilitar a emissão de vistos para fãs que viajaram ao Chile para acompanhar a seleção sub-20. Por isso, esperavam um processo semelhante para a Copa do Mundo.

Muitos torcedores economizaram durante longos períodos para realizar a viagem. Outros organizaram férias e compromissos familiares em função do Mundial. Agora, além da frustração de não acompanhar a seleção de perto, muitos enfrentam prejuízos com passagens, hospedagens e ingressos já pagos.

A situação também representa um golpe simbólico para uma torcida que ganhou reconhecimento mundial nos últimos anos. Afinal, os marroquinos foram apontados como um dos grandes destaques das arquibancadas na Copa de 2022, quando a seleção alcançou uma histórica semifinal.

Assim, sem respostas definitivas, os torcedores seguem mobilizados em busca de uma alternativa. Os grupos pedem que a Fifa acompanhe o caso e que autoridades marroquinas tentem interceder junto ao governo dos Estados Unidos.

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