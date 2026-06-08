Koeman não vê Memphis como titular na estreia da Holanda

Ronald Koeman não espera contar com Memphis Depay como titular na estreia da Holanda na Copa do Mundo, contra o Japão, no próximo domingo, em Dallas. O técnico afirmou, após a vitória por 2 a 1 sobre o Uzbequistão, que o atacante do Corinthians ainda não reúne as melhores condições físicas para iniciar uma partida. Ainda assim, o treinador não descartou completamente a presença do camisa 10 na equipe inicial, já que a seleção holandesa ainda terá alguns dias de treinos antes do primeiro jogo no Mundial.

“Para ser sincero, não acho que ele esteja 100% pronto para começar jogando ainda. Ainda temos um amistoso e alguns dias de treino. Não estou descartando nada”, disse Koeman.

Memphis se recuperou recentemente de um estiramento muscular de grau 2 na parte da frente da coxa direita. Por causa da lesão, o atacante desfalcou o Corinthians por dois meses. Desde o retorno, disputou apenas três partidas: duas pelo clube paulista e uma pela Holanda, contra a Argélia. Além disso, não passou de 45 minutos em campo em nenhuma delas.

Sem Memphis, a Holanda venceu o Uzbequistão no último amistoso antes da Copa, mas encontrou dificuldades. A equipe precisou de dois gols de pênalti para superar os uzbeques, sendo o segundo no último lance da partida. Portanto, Koeman também demonstrou incômodo com a falta de eficiência ofensiva.

“Precisamos melhorar as coisas, e se eu tiver que destacar algo, é a marcação de gols. Jogamos duas partidas em que marcamos apenas dois gols de pênalti. Claro, você precisa converter esses também, mas nessas partidas perdemos três ou quatro grandes chances que deveríamos ter aproveitado. Isso nos preocupa um pouco”, afirmou.

Koeman identifica problemas

O treinador também citou problemas de ritmo e coordenação ofensiva. Segundo Koeman, a Holanda criou oportunidades, mas falhou na tomada de decisão em momentos importantes. O técnico ainda comentou a atuação de Donyell Malen, concorrente direto de Memphis por vaga no ataque.

“Ele teve uma chance hoje. Ele mesmo sabe que deveria ter marcado. Mas ele está lá. É positivo que tenhamos criado chances, mas a finalização precisa melhorar”, completou.

Cabeça de chave do Grupo F, a Holanda estreia na Copa do Mundo neste domingo, 14 de junho, contra o Japão, às 17h (de Brasília), em Dallas. Depois, enfrenta a Suécia no dia 20, às 14h, em Houston. Por fim, encerra a fase de grupos contra a Tunísia, no dia 25, às 20h, em Kansas City.

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