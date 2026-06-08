Irmão de zagueiro uruguaio manda indireta para Bielsa: “Obrigado por lesionar jogadores”

A uma semana da estreia na Copa do Mundo, o Uruguai vive um momento de tensão por conta do seu departamento médico. Além de Arrascaeta, Marcelo Bielsa também deve ter a baixa do zagueiro Ronald Araújo no jogo contra Cabo Verde. O defensor sofreu uma pequena distensão muscular e recebeu liberação para fazer o tratamento na Espanha. Inicialmente, nenhum dos dois está fora da competição.

Entretanto, a situação gerou incômodo e alguns protestos nas redes sociais. O irmão de Ronald, Maike, criticou o treinador em suas redes sociais. Ao compartilhar o comunicado oficial da Associação Uruguaia de Futebol sobre a lesão do zagueiro, ele “agradeceu”, sem mencionar Bielsa por machucar os atletas.

“Obrigado por lesionar jogadores a poucos dias da Copa do Mundo”, escreveu Maikel.

A lesão do defensor não é a única que gerou reações negativas contra o trabalho da Celeste. Afinal, o Flamengo emitiu uma nota criticando a comissão da seleção uruguaia e ainda afirmou que eles foram irresponsáveis. Segundo o clube, os uruguaios não seguiram protocolos previstos pelo Flamengo quando o meia fraturou a clavícula, em maio.

O Uruguai estreia na Copa do mundo na próxima segunda-feira (15), contra Cabo Verde, às 19h no horário de Brasília.

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