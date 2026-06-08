Fluminense abre contatos e estuda viabilidade para repatriar Thiago Silva

O Fluminense mantém vivo o desejo de repatriar um dos grandes ídolos de sua história recente. A diretoria do clube carioca iniciou os primeiros movimentos para tentar viabilizar o retorno do zagueiro Thiago Silva ao futebol brasileiro. Por enquanto, as conversas ocorrem de maneira bastante tímida e se restringem a trocas de mensagens informais com o defensor, que encerrou recentemente o seu vínculo contratual com o Porto.

O maior obstáculo da cúpula tricolor consiste em convencer o atleta de que um retorno às Laranjeiras é o caminho ideal para a sua carreira atual. A tomada de decisão do defensor depende, principalmente, do aval e do planejamento de sua família. Além disso, existia um receio interno de que uma ala dos torcedores pudesse rejeitar a contratação, porém as recentes manifestações de apoio nas plataformas digitais indicam que há uma forte receptividade por parte da torcida.

Zubeldía e possível volta de Nino jogam a favor do Fluminense

Apesar de o cenário estar em um estágio completamente embrionário, focado em avaliar a real possibilidade de negócio, o Fluminense possui trunfos importantes para seduzir o zagueiro. O primeiro deles é a excelente avaliação que Thiago Silva possui a respeito do técnico Luis Zubeldía. Em uma entrevista concedida logo após a sua saída do clube, o defensor externou a sua admiração pelo comandante argentino e declarou que, se o profissional tivesse assumido o cargo mais cedo, ele provavelmente teria permanecido no elenco.

Outro argumento que pode acelerar as negociações é a engenharia do clube para contratar também o zagueiro Nino. A diretoria projeta que a chegada da dupla sinalizaria a montagem de um sistema defensivo extremamente sólido e de alto nível, fator considerado indispensável para a busca por grandes títulos na temporada.

A alta cúpula do Fluminense conduz as tratativas com o máximo de paciência e cautela. Os dirigentes reconhecem que são duas operações financeiras complexas e com peculiaridades distintas, exigindo um cuidado minucioso em cada etapa das conversas para evitar frustrações no mercado da bola.

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