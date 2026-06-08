Bobadilla surge como boa notícia em treino do Paraguai

Se o meia-atacante Julio Enciso será baixa na seleção do Paraguai para a estreia na Copa do Mundo na sexta-feira (12), contra os Estados Unidos, o técnico Gustavo Alfaro recebeu uma boa notícia em treino desta semana. Mais especificamente, em relação ao meio-campista Bobadilla.

Na atividade, Bobadilla chegou a usar uma proteção na área machucada, o joelho direito. Porém, não apresentou limitações de movimento nos trabalhos específicos de velocidade e mudança brusca de direção, algo que aumenta o caráter de otimismo para o atleta de 24 anos começar jogando diante dos norte-americanos.

O jogador do São Paulo machucou o joelho em atividade no SuperCT, ainda no dia 22 de maio. Desde então, ele se juntou ao selecionado de seu país para concentrar os esforços na recuperação a tempo de disputar o Mundial. Com isso, ele foi baixa no Tricolor para os últimos compromissos antes da paralisação contra Boston River (2 a 0, na Sul-Americana) e frente ao Remo, no revés por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Bobadilla também não jogou o último amistoso de preparação, frente a Nicarágua, na última sexta-feira (5), onde os guaranís golearam por 4 a 0. Partida essa, justamente, onde Enciso sentiu seu problema físico que o tira do primeiro compromisso na Copa.

Além de Estados Unidos e Paraguai, completam o Grupo D Austrália e Turquia. Os representantes de Oceania e Europa, respectivamente, jogam à 1h (de Brasília) do domingo (14), em Vancouver.



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