São Paulo dá prazo e espera decisão do zagueiro Domingos Duarte

O São Paulo quer uma resposta mais rápida possível do zagueiro Domingos Duarte. Assim já definiu um prazo para o português se decidir sobre a proposta tricolor. Na última semana, as partes chegaram a um acordo em relação às bases salariais. No entanto, divergências em relação ao tempo de contrato e a outros termos ainda impedem um desfecho positivo.

De acordo com a “ESPN”, a diretoria do São Paulo vê que a negociação travou vai desistir da contratação do jogador. Assim, a diretoria paulista deve ir atrás de um novo nome para o setor defensivo.

Domingos Duarte tem passagem pela seleção portuguesa e acumula experiência em clubes europeus de expressão. O zagueiro é conhecido pela liderança na defesa, capacidade aérea e domínio tático. Essas características, portanto, atendem a uma demanda clara da comissão técnica do São Paulo, que busca mais robustez na linha defensiva para competir em múltiplas frentes na temporada.

São Paulo passa por problemas na defesa

O sistema defensivo é uma das prioridades do São Paulo na próxima janela de transferências. Afinal, o Tricolor perdeu Dória, que rescindiu o seu contrato, e tem Arboleda afastado pela diretoria. Com isso, o técnico Dorival Júnior conta apenas com Alan Franco, Sabino, Rafael Tolói e o jovem Osorio para a posição.

Além do zagueiro, o São Paulo também avançou para contratação do atacante Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia. A diretoria enviou uma proposta oficial ao jogador com contrato válido por três anos e meio, até dezembro de 2029. A oferta apresentada pelo Tricolor inclui um bônus financeiro vinculado à classificação da equipe para a próxima edição da Libertadores. Além disso, o clube aposta no projeto esportivo para convencer o atacante a aceitar o acordo.

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