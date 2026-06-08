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Jogada10
Dalic provoca Inglaterra antes da estreia da Croácia na Copa
Por
Jogada10
Publicado às 21h55 de 08/06/2026
Dalic provoca Inglaterra antes da estreia da Croácia na Copa -
Jogada10
Técnico croata destaca histórico recente do país em Mundiais e lembra que ingleses não conquistam medalhas desde 1966
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