Borussia Dortmund define valor para negociar Yan Couto

O Borussia Dortmund definiu um valor para começar a negociar o lateral brasileiro Yan Couto. Segundo a última atualização da “Sky Germany”, os Aurinegros estão exigindo uma taxa entre 20 e 25 milhões de euros (entre R$ 120 e 150 milhões) pelo jogador.

Na semana passada, o Como 1907, clube que já se classificou para a Champions League da próxima temporada, demonstrou interesse em contratar Yan Couto. No entanto, o clube italiano terá investimento para acertar com o atleta. Apesar disso, o Dortmund abriu uma possibilidade de emprestar o lateral, já que não é um dos jogadores fundamentais sob o comando do técnico Niko Kovač.

Yan Couto também tem passagem pela Seleção Brasileira. Em 2024, o lateral direito apareceu em duas oportunidades e atuou nos amistosos diante de Espanha e México. No confronto com a seleção norte-americana, que terminou na vitória da Seleção por 3 a 2, o jogador do Borussia Dortmund deu uma assistência e marcou um gol contra. Desde então, não voltou a ser convocado.

Pelo Borussia Dortmund, vice-campeão alemão na atual temporada, Yan Couto disputou 27 partidas, com três gols e duas assistências.

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