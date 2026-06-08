Vasco renova contrato do volante JP até o final de 2028

O planejamento de longo prazo do Vasco da Gama ganhou um novo capítulo administrativo nesta segunda-feira (8). A diretoria do clube carioca selou o acordo de renovação contratual do jovem meio-campista JP, estendendo o vínculo do atleta por mais uma temporada. O novo documento civil passou por todos os trâmites burocráticos internos e já teve o seu registro devidamente publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Pelo arranjo anterior firmado entre as partes, o compromisso do volante com o Cruz-Maltino iria expirar em dezembro de 2027. Com a assinatura da nova papelada, o atleta assegurou a sua permanência no Rio de Janeiro até o encerramento do ano de 2028. Além de garantir a estabilidade contratual por um período mais extenso, as tratativas conduzidas pela cúpula vascaína concederam uma valorização financeira ao profissional, que receberá um aumento salarial proporcional ao seu atual status no elenco profissional.

Cria do Vasco acumula partidas e recebe respaldo de Renato Gaúcho

A extensão do compromisso reflete o prestígio que o jovem desfruta perante a comissão técnica liderada pelo treinador Renato Gaúcho. Mesmo sem figurar de maneira unânime entre os titulares nas últimas semanas, o volante é visto como peça importante no elenco.

O jogador soma nove exibições computadas na atual temporada do futebol nacional, tendo iniciado o confronto em quatro oportunidades desde o primeiro minuto de jogo. A trajetória do jovem na instituição começou na temporada de 2019, período em que ingressou nos setores de formação infanto-juvenil da agremiação carioca.

A sua estreia no time principal aconteceu na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. No total, o meio-campista soma 22 jogos com a camisa cruz-maltina. O processo de amadurecimento do meia incluiu um empréstimo ao Avaí no ano passado, antes de voltar ao Vasco.

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