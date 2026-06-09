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Fora da Copa do Mundo, João Pedro participa de novo clipe da Madonna

Fora da Copa do Mundo, João Pedro participa de novo clipe da Madonna
Fora da Copa do Mundo, João Pedro participa de novo clipe da Madonna -

O atacante João Pedro virou assunto longe dos campos de futebol nesta segunda-feira (8). Fora da lista final do técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, o jogador do Chelsea fez uma participação especial no novo clipe da cantora Madonna. O atleta aparece em “Confessions II”, um curta-metragem que serve como esquenta para o lançamento do próximo álbum da artista americana.

O brasileiro surge em cena durante o trecho da música “Danceteria”. No vídeo, João Pedro aparece bem perto do meia Cole Palmer, seu companheiro de equipe no Chelsea, enquanto Madonna canta e caminha pelo cenário. O projeto audiovisual também conta com a presença de vários nomes conhecidos do cinema e da música, como a DJ Arca e as atrizes Gwendoline Christie e Kate Moss. A aparição surpresa gerou forte repercussão e comentários entre torcedores brasileiros e ingleses nas redes sociais.

Ausência de João Pedro na Copa foi surpresa na lista de Carlo Ancelotti

A participação no clipe acontece em um momento de pausa forçada na carreira de João Pedro pela Seleção Brasileira. A ausência de João Pedro na convocação oficial para a Copa do Mundo foi considerada uma das principais surpresas do país. Isso porque muitos analistas esportivos apostavam que ele brigaria inclusive por uma vaga no time titular.

A saber, o atacante vinha sendo chamado com frequência por Carlo Ancelotti nos compromissos anteriores da equipe. Ele esteve presente em cinco das dez partidas disputadas pelo Brasil sob o comando do treinador italiano, mas acabou perdendo espaço na hora da definição do grupo que viajou para a disputa do torneio nos Estados Unidos.

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