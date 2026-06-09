Fora da Copa do Mundo, João Pedro participa de novo clipe da Madonna

O atacante João Pedro virou assunto longe dos campos de futebol nesta segunda-feira (8). Fora da lista final do técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, o jogador do Chelsea fez uma participação especial no novo clipe da cantora Madonna. O atleta aparece em “Confessions II”, um curta-metragem que serve como esquenta para o lançamento do próximo álbum da artista americana.

O brasileiro surge em cena durante o trecho da música “Danceteria”. No vídeo, João Pedro aparece bem perto do meia Cole Palmer, seu companheiro de equipe no Chelsea, enquanto Madonna canta e caminha pelo cenário. O projeto audiovisual também conta com a presença de vários nomes conhecidos do cinema e da música, como a DJ Arca e as atrizes Gwendoline Christie e Kate Moss. A aparição surpresa gerou forte repercussão e comentários entre torcedores brasileiros e ingleses nas redes sociais.

Ausência de João Pedro na Copa foi surpresa na lista de Carlo Ancelotti

A participação no clipe acontece em um momento de pausa forçada na carreira de João Pedro pela Seleção Brasileira. A ausência de João Pedro na convocação oficial para a Copa do Mundo foi considerada uma das principais surpresas do país. Isso porque muitos analistas esportivos apostavam que ele brigaria inclusive por uma vaga no time titular.

A saber, o atacante vinha sendo chamado com frequência por Carlo Ancelotti nos compromissos anteriores da equipe. Ele esteve presente em cinco das dez partidas disputadas pelo Brasil sob o comando do treinador italiano, mas acabou perdendo espaço na hora da definição do grupo que viajou para a disputa do torneio nos Estados Unidos.