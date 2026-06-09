Três conselheiros são expulsos do Corinthians por invasão à presidência; entenda

O Conselho Deliberativo do Corinthians expulsou três conselheiros do quadro de associados do clube na noite desta segunda-feira (8), durante reunião realizada no Parque São Jorge. Assim, Maria Angela, Paulo Juricic e Ronaldo Fernandez Tomé perderam seus vínculos com a instituição após decisão da maioria dos presentes. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o Conselho também analisaria a situação de Mario Mello Junior, mas o conselheiro passou mal antes do início da sessão e precisou receber atendimento no ambulatório da sede social. Por isso, o órgão adiou a votação do caso para uma nova reunião, ainda sem data definida.

Os quatro conselheiros respondem pela participação na invasão ao andar da presidência do Corinthians, em 31 de maio de 2025. Na ocasião, eles acompanharam a tentativa de retorno de Augusto Melo ao comando do clube.

Nas votações desta segunda-feira (8), Maria Angela recebeu 111 votos favoráveis à expulsão e 23 contrários. Paulo Juricic, por sua vez, foi desligado por 88 votos a 22, enquanto Ronaldo Fernandez Tomé deixou o quadro de associados após o placar de 64 votos a 24.

Relembre o episódio

O episódio que motivou o processo aconteceu em maio de 2025, quando Augusto Melo tentou reassumir a presidência do Corinthians ao lado de apoiadores. Na ocasião, a conselheira Maria Angela de Sousa Ocampos afirmou ter assumido o controle do Conselho Deliberativo. Ela declarou a anulação da votação do impeachment que afastou o dirigente do cargo.

Por outro lado, aliados de Osmar Stabile, que assumiu a presidência após o afastamento de Augusto Melo, classificaram a movimentação como uma tentativa de golpe dentro do clube.

A votação da semana passada ocorreu em meio a mais um capítulo da crise política corintiana. Em apenas uma semana, o clube excluiu de seu quadro social os três ex-presidentes mais recentes. Além disso, sócios e conselheiros protocolaram recentemente um pedido de impeachment contra o atual presidente, Osmar Stabile.

O vice-presidente Armando Mendonça também enfrenta pressão política. Por fim, o Ministério Público denunciou o dirigente no caso envolvendo materiais esportivos da Nike. Já os associados do clube apresentaram um pedido de afastamento cautelar imediato. No entanto, o dirigente optou por solicitar uma licença de 30 dias, embora possa retornar às funções antes do término deste período.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.