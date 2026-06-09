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Prefeitura do Rio barra festa do Alzirão na Copa do Mundo de 2026

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Autoridades apontam questões de segurança e exigências técnicas para impedir a realização do evento, que voltaria a acontecer após 8 anos
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