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Prefeitura do Rio barra festa do Alzirão na Copa do Mundo de 2026
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Jogada10
Publicado às 09h55 de 09/06/2026
Prefeitura do Rio barra festa do Alzirão na Copa do Mundo de 2026 -
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Autoridades apontam questões de segurança e exigências técnicas para impedir a realização do evento, que voltaria a acontecer após 8 anos
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