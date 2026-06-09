Neymar aproveita folga da Seleção e almoça em churrascaria de Nova Iorque

Aproveitando a folga concedida por Carlo Ancelotti aos jogadores da Seleção Brasileira, Neymar passou parte do domingo (7) em Nova Iorque, onde almoçou em uma churrascaria. Funcionários do estabelecimento e o próprio restaurante registraram a visita do camisa 10 e compartilharam imagens nas redes sociais.

Enquanto isso, o atacante segue focado na recuperação física para voltar a atuar na Copa do Mundo. Segundo informações do ge, a expectativa da comissão técnica da Seleção é contar com Neymar a partir da segunda partida do Brasil no torneio, diante do Haiti.

A churrascaria visitada pelo jogador não divulga os preços de seus cortes mais nobres. No entanto, o restaurante oferece um menu executivo de segunda a sexta-feira por 50 dólares, valor equivalente a cerca de R$ 250 na cotação atual.

Além disso, Neymar passou por novos exames na segunda-feira (8), como parte do acompanhamento da lesão muscular de grau dois na panturrilha direita. A avaliação integra o processo de recuperação conduzido pelo departamento médico da Seleção Brasileira.

Caso apresente evolução nos próximos dias, o atacante será liberado para iniciar atividades com bola. Até lá, ele seguirá cumprindo um cronograma de tratamento intensivo para acelerar o retorno aos gramados.

O camisa 10 se recupera da lesão sofrida ainda quando defendia o Santos, na partida contra o Coritiba, seu último compromisso antes da convocação feita por Carlo Ancelotti, em maio.

Neymar apresenta evolução na recuperação

Neymar deu mais um passo importante em seu processo de recuperação durante a Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (8), o atacante realizou uma nova ressonância magnética para avaliar a lesão muscular de grau dois na panturrilha direita e recebeu uma avaliação positiva da comissão médica da Seleção Brasileira.

De acordo com a CBF, o exame confirmou uma evolução considerada satisfatória e dentro do cronograma previsto para o tratamento. No entanto, a entidade ainda não definiu uma data para que o camisa 10 retorne aos treinamentos com bola.

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol detalhou o resultado da avaliação médica e reforçou que Neymar seguirá o planejamento estabelecido para sua recuperação.

“O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”, informou a CBF.

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