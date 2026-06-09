Ancelotti aparece em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, um levantamento curioso chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. O site Live Football Tickets elaborou uma classificação sobre a atratividade física dos treinadores que estarão no torneio e incluiu Carlo Ancelotti, comandante da Seleção Brasileira, entre os 49 técnicos avaliados. No ranking, o italiano apareceu na 27ª posição, com nota 6,95 em uma escala de 0 a 10, em uma lista que misturou critérios estéticos e desempenho profissional.

Para montar o ranking, o estudo combinou critérios como simetria facial, altura, idade e desempenho profissional. Além disso, a análise utilizou a chamada proporção áurea, conceito matemático frequentemente associado à harmonia estética. O levantamento também levou em consideração números da carreira dos treinadores, incluindo partidas disputadas, vitórias e aproveitamento.

No resultado final, Vladimir Petkovic, treinador da Argélia, liderou a classificação com nota 9,3. Em seguida apareceram Tony Popovic, da Austrália, e Graham Potter, da Suécia. Entre os nomes mais conhecidos do futebol mundial, Thomas Tuchel, da Inglaterra, ficou entre os primeiros colocados, enquanto Julian Nagelsmann, da Alemanha, e Ronald Koeman, da Holanda, também figuraram no grupo de destaque.

Apesar da repercussão, o estudo tem caráter recreativo. Ainda assim, a combinação de critérios estéticos com indicadores de desempenho esportivo despertou a curiosidade dos torcedores e transformou o levantamento em um dos assuntos mais comentados nas redes sociais às vésperas do Mundial.

Beleza e futebol: ranking gera debate antes do Mundial

O ranking ainda trouxe algumas surpresas. Lionel Scaloni, técnico da Argentina e atual campeão mundial, não entrou entre os 20 primeiros. Já Marcelo Bielsa, um dos treinadores mais respeitados do futebol sul-americano, apareceu nas últimas posições da lista.

Além disso, na outra ponta da classificação, Darren Bazeley, técnico da Nova Zelândia, recebeu a menor nota entre os participantes avaliados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook