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Ancelotti aparece em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo

Ancelotti aparece em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo
Ancelotti aparece em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo -

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, um levantamento curioso chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. O site Live Football Tickets elaborou uma classificação sobre a atratividade física dos treinadores que estarão no torneio e incluiu Carlo Ancelotti, comandante da Seleção Brasileira, entre os 49 técnicos avaliados. No ranking, o italiano apareceu na 27ª posição, com nota 6,95 em uma escala de 0 a 10, em uma lista que misturou critérios estéticos e desempenho profissional.

Para montar o ranking, o estudo combinou critérios como simetria facial, altura, idade e desempenho profissional. Além disso, a análise utilizou a chamada proporção áurea, conceito matemático frequentemente associado à harmonia estética. O levantamento também levou em consideração números da carreira dos treinadores, incluindo partidas disputadas, vitórias e aproveitamento.

No resultado final, Vladimir Petkovic, treinador da Argélia, liderou a classificação com nota 9,3. Em seguida apareceram Tony Popovic, da Austrália, e Graham Potter, da Suécia. Entre os nomes mais conhecidos do futebol mundial, Thomas Tuchel, da Inglaterra, ficou entre os primeiros colocados, enquanto Julian Nagelsmann, da Alemanha, e Ronald Koeman, da Holanda, também figuraram no grupo de destaque.

Apesar da repercussão, o estudo tem caráter recreativo. Ainda assim, a combinação de critérios estéticos com indicadores de desempenho esportivo despertou a curiosidade dos torcedores e transformou o levantamento em um dos assuntos mais comentados nas redes sociais às vésperas do Mundial.

Beleza e futebol: ranking gera debate antes do Mundial

O ranking ainda trouxe algumas surpresas. Lionel Scaloni, técnico da Argentina e atual campeão mundial, não entrou entre os 20 primeiros. Já Marcelo Bielsa, um dos treinadores mais respeitados do futebol sul-americano, apareceu nas últimas posições da lista.

Além disso, na outra ponta da classificação, Darren Bazeley, técnico da Nova Zelândia, recebeu a menor nota entre os participantes avaliados.

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