Mourinho chega à Espanha para iniciar uma nova era no Real Madrid

José Mourinho chega a Madri nesta terça-feira (9) para dar início à sua segunda passagem pelo Real Madrid. A expectativa é que o treinador português seja apresentado oficialmente pelo clube nesta quarta-feira (10), marcando o começo de um novo ciclo sob a gestão de Florentino Pérez. A informação é do jornal espanhol Marca.

Após vencer as eleições presidenciais, Florentino definiu Mourinho como o nome ideal para liderar o projeto esportivo dos merengues. Para concretizar o acordo, o Real Madrid desembolsará cerca de 15 milhões de euros (R$ 89,9 milhões) ao Benfica, clube com o qual o técnico mantinha vínculo.

Enquanto organiza a chegada do novo comandante, a diretoria também intensifica a atuação no mercado de transferências. Nos últimos dias, Florentino Pérez confirmou a contratação de Konaté e Dumfries, embora o clube ainda não tenha oficializado os anúncios. Além disso, outros nomes seguem no radar, como Gvardiol, do Manchester City, e Calafiori, do Arsenal.

Paralelamente, o presidente mantém a promessa feita durante a campanha eleitoral e prepara uma investida por um reforço de peso. Segundo ele, o clube destinará a proposta a um atleta com perfil galáctico e poderá investir mais de 150 milhões de euros (R$ 898 milhões).

Ao mesmo tempo, o Real Madrid encaminha os últimos detalhes para oficializar a saída de Álvaro Arbeloa, que deve deixar o comando técnico nas próximas horas para abrir definitivamente espaço ao novo projeto liderado pelo treinador português.

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