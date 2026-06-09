Espanha chega à Copa do Mundo embalada por 30 jogos de invencibilidade

A Espanha chega à Copa do Mundo em grande fase e com um feito histórico. Afinal, a vitória sobre o Peru, no amistoso disputado na noite desta segunda-feira (8), ampliou para 30 jogos a sequência de invencibilidade da La Roja, a maior já registrada pela seleção às vésperas de um Mundial.

De acordo com o levantamento do jornal espanhol Marca, a atual série supera com folga a melhor marca anterior. Em 2018, na Copa da Rússia, a equipe comandada por Julen Lopetegui chegou ao torneio com 20 partidas sem perder, mas acabou eliminada nas oitavas de final pela seleção anfitriã, nos pênaltis.

Na Copa da Alemanha, em 2006, a Espanha também desembarcou em alta. Sob o comando de Luis Aragonés, acumulava 22 jogos de invencibilidade, mas caiu nas oitavas de final após derrota por 3 a 1 para a França.

Já em 2010, quando conquistou seu primeiro título mundial, a seleção dirigida por Vicente del Bosque iniciou a campanha na África do Sul com uma sequência de 12 partidas sem derrotas.

Desempenho consistente

A atual marca de 30 jogos considera amistosos e competições oficiais. Se o recorte incluir apenas partidas oficiais, a série é ainda mais expressiva. A última derrota aconteceu em março de 2023, diante da Escócia, pelas Eliminatórias da Eurocopa.

O retrospecto reforça o excelente momento da seleção espanhola. Atual campeã da Eurocopa de 2024, a equipe também terminou como vice da Liga das Nações nesta temporada, após empatar por 2 a 2 com Portugal na final e perder a decisão nos pênaltis para a equipe de Cristiano Ronaldo.

Por fim, o desempenho consistente faz da Espanha uma das principais candidatas ao título mundial. Entre os que compartilham dessa avaliação está Mano Menezes, técnico da seleção peruana, que apontou a La Roja como favorita e a colocou à frente do Brasil na disputa pela taça.

“A Espanha (está mais forte). Eles têm um trabalho definido, sólido, com constância. O Brasil ainda está em construção porque fez um processo “mais brasileiro”, com interrupções. Por isso, está perto de estrear e ainda fazendo avaliações”, disse.

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