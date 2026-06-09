Irã tem terceiro amistoso cancelado na preparação para a Copa do Mundo 2026

O amistoso entre Irã e Granada, que seria disputado nesta quarta-feira (10), no México, foi cancelado depois que a seleção caribenha não pôde viajar devido à falta de jogadores em condições de jogo.

A seleção iraniana, que atualmente realiza um período de treinamentos em Tijuana, no México, havia agendado a partida contra Granada, 163ª colocada no ranking da Fifa, como parte de sua preparação para o torneio . No entanto, Granada desistiu da viagem por não conseguir reunir um elenco apto.

Esta é a segunda partida amistosa que o Irã perde antes da competição. Anteriormente, o Irã enfrentaria Porto Rico nos Estados Unidos. Mas esse jogo também foi cancelado depois que o centro de treinamento da seleção nacional foi transferido para o México.

O Irã está no Grupo G e estreia na Copa contra a Nova Zelândia, dia 15 de junho, em Los Angeles. Depois, pega a Bélgica (21 de junho, Los Angeles) e o Egito (26 de junho, Seattle).

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