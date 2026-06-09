Neymar revela emoção às vésperas de sua quarta Copa: “Vou aproveitar cada segundo”

Neymar vive uma Copa do Mundo diferente das anteriores. Presente com a seleção brasileira nos Estados Unidos enquanto se recupera de uma lesão na panturrilha direita, o camisa 10 revelou suas emoções na série “Vai, Brasil”, do Globoplay, que mostra os bastidores da preparação da equipe do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026.

“Mesmo que seja minha quarta Copa do Mundo, é uma sensação diferente, por tudo que envolveu e, obviamente, é a minha última. Estou aqui parecendo um menino, um jovem de 18 anos que está indo para a primeira Copa do Mundo”, disse.

“Estou muito orgulho, muito feliz de estar aqui, vou aproveitar cada segundo, cada momento nessa Copa do Mundo e espero que ela seja especial também”, completou, nos bastidores da Seleção.

Nesta segunda-feira (8), o atacante passou por uma nova ressonância magnética para avaliar a lesão muscular de grau dois na panturrilha direita e teve a evolução considerada satisfatória pela comissão médica da Seleção Brasileira.

Em nota oficial, a CBF informou que o exame apontou avanço dentro dos parâmetros previstos para o tratamento. Apesar disso, a entidade não estabeleceu uma data para o retorno do camisa 10 às atividades com bola.

Por fim, a expectativa é que, caso a recuperação continue evoluindo nos próximos dias, o atacante seja liberado gradualmente para iniciar exercícios com bola. Por enquanto, o foco permanece no tratamento e no condicionamento físico.

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