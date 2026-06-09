Fifa lança serviço que permite exibir mensagens de torcedores nos telões da Copa

Os torcedores que acompanharem a Copa do Mundo de 2026 nos estádios terão uma nova forma de participar do evento. A Fifa lançou o serviço “Super Shoutout”, que permite a exibição de nomes e mensagens curtas nos telões das arenas antes das partidas do Mundial.

Para utilizar a ferramenta, os fãs devem acessar uma plataforma criada especialmente para a competição e solicitar a publicação da mensagem para um jogo específico. No entanto, a entidade realizará uma análise prévia de todo o conteúdo enviado e poderá editar ou rejeitar textos que não estejam de acordo com as regras estabelecidas.

Além disso, a Fifa definiu critérios rígidos para a aprovação das mensagens. A entidade não permitirá conteúdos ofensivos, discriminatórios ou políticos, assim como publicidade, links promocionais, contatos pessoais e referências a jogadores, seleções, árbitros ou resultados das partidas. Os textos também não poderão conter emojis e terão limite de 30 caracteres.

Apesar das restrições, a organização informou que mensagens pessoais, como felicitações e até pedidos de casamento, poderão ser aprovadas desde que respeitem as diretrizes da plataforma.

Com a novidade, a Fifa A busca aumentar a interação entre torcedores e o torneio. Ainda assim, a entidade esclareceu que as mensagens aparecerão exclusivamente antes do início dos jogos.

Fifa cria ação para colocar nomes de torcedores na Copa

Os fãs também terão outra oportunidade de deixar sua marca no Mundial de 2026. Por meio da iniciativa Walk of Fans, a Fifa permitirá que torcedores tenham seus nomes impressos no tapete oficial utilizado na entrada dos jogadores para a grande final da competição.

Segundo a entidade, a proposta é aproximar ainda mais o público do principal jogo do torneio e transformar a experiência em uma participação simbólica na história da Copa do Mundo.

“Ao saírem dos vestiários e darem os primeiros passos rumo à final, os jogadores caminharão sobre um gramado com os nomes de torcedores do mundo todo. Isso cria uma forte conexão entre o público global e a partida em si, transformando um momento histórico em uma experiência compartilhada que transcende o estádio e se torna parte da história do futebol”, diz a descrição da iniciativa no site FIFA Fan Spotlight.

Além da participação na ação, os torcedores receberão um recorte do tapete com o próprio nome em uma moldura de edição limitada, transformando a experiência em uma lembrança especial da Copa do Mundo.

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