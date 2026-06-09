Os escolhidos de Ancelotti: Léo Pereira

Um dos últimos jogadores testados por Carlo Ancelotti, Léo Pereira chegou na Seleção Brasileira e garantiu sua vaga na Copa do Mundo. O defensor recebeu sua primeira convocação para a equipe na Data Fifa de março. Mas, até aqui, atuou como titular em todos os quatro jogos que disputou, mostrando a confiança do treinador para o seu futebol.
Apesar do pouco tempo na equipe principal, o zagueiro já possui experiências nas categorias de base. Afinal, quando estava no Athletico, Léo teve passagens pelas seleções Sub-17 e Sub-20, jogando inclusive um Mundial da primeira categoria.
Revelado pelas categorias de base do Furacão, o defensor demorou para se firmar na equipe principal. Inclusive, foi emprestado pelo clube paranaense para Guaratinguetá, Náutico e Orlando City. Em 2018, o zagueiro se firmou na equipe, sob o comando de Thiago Nunes, sendo um dos destaques da equipe campeã da Copa Sul-Americana. No ano seguinte, estava no elenco que venceu a Copa do Brasil. Por fim, em 2020, se transferiu para o Flamengo, onde se consolidou como uma grande peça do sistema defensivo, empilhando taças pelo Rubro-Negro carioca.
Depois de uma grande temporada em 2025, integrando as seleções da Libertadores e do Brasileirão, recebeu suas primeiras oportunidades na Seleção. Assim, após agradar nos treinamentos, pôde iniciar como titular em seu primeiro jogo, contra a França. Posição em que permaneceu até aqui, nos outros três amistosos que disputou, sendo reserva imediato de Gabriel Magalhães na Copa.
Fala, Leo Pereira
“A felicidde de ir pra a Copa é enorme. Sinto que estou preparado para o momento”
Raio-X
Nome: Leonardo Pereira
Idade: 30 anos
Data de nascimento: 31 de março de 1996
Altura: 1,89m
Peso: 82kg
Na Seleção Brasileira
Convocações: 4
Jogos: 4
Gols: –
Títulos: –
Nos clubes
Athletico (2013 – 2019)
Guaratinguetá (2015 – empréstimo)
Náutico (2016 – empréstimo)
Orlando City (2017 – empréstimo)
Flamengo (desde 2020)
Títulos
Pelo Athletico
Copa Sul-Americana: 2018
Copa do Brasil: 2019
Campeonato Paranaense: 2018 e 2019
Pelo Flamengo
Copa Libertadores: 2022 e 2025
Campeonato Brasileiro: 2020 e 2025
Copa do Brasil: 2022 e 2024
Recopa Sul-Americana: 2020
Supercopa do Brasil: 2021 e 2025
Campeonato Carioca: 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026
Opinião do Leo*
“O zagueiro do Flamengo venceu a disputa pela última vaga contra o interminável Thiago Silva. Por isso, o zagueiro arregimentou pessoas contrárias à convocação. Principalmente quando os assuntos caem na seara clubística. Mas, em contrapartida, há admiradores que o classificam como subestimado. Além de forte pelo jogo aéreo, é uma das melhores opções caso o técnico Carlo Ancelotti precise de alguém na bola parada. De fato, é regular e decisivo na frente, pediu passagem na Seleção Brasileira e fez por merecer a convocação. Sabe cobrar falta, algo que está em falta hoje em dia. Com experiência e grandes títulos na carreira, é outro nome que não deve sentir a pressão de ser marinheiro de primeira viagem em Copas do Mundo. Assim, ganhou força na reta final do ciclo pré-Mundial. Enfim, é um dos eleitos.”
(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.
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