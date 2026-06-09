Ronald Araujo volta ao Uruguai, mas segue como dúvida para a estreia na Copa

O Uruguai segue em alerta com a situação de Ronald Araujo a poucos dias da estreia na Copa do Mundo de 2026. Depois de passar um período na Espanha para realizar tratamento de uma lesão muscular, o zagueiro do Barcelona retornou nesta terça-feira (9) a Montevidéu, mas ainda não tem presença garantida no primeiro compromisso da equipe no torneio.

Nesse sentido, o jogador sofreu uma distensão muscular durante a preparação para o Mundial e recebeu autorização da comissão técnica e do departamento médico para viajar à Europa, onde deu sequência ao processo de recuperação. Apesar da evolução, a tendência é que o defensor fique fora do duelo contra a Arábia Saudita, marcado para a próxima segunda-feira (15), em Miami.

“Não posso dizer se estarei pronto para a primeira partida. Não posso garantir. Mas darei tudo de mim para jogar nesta Copa do Mundo”, disse, em entrevista ao jornal uruguaio El País.

“Fui à Espanha para fazer tratamento porque lá estão pessoas de minha confiança. Fui fazer um tratamento que só está disponível em Madri . Prometo me preparar 100% para melhorar, porque sei que sou um jogador importante”, acrescentou.

Episódios de ansiedade e depressão

No início deste ano, o zagueiro também precisou interromper as atividades por algumas semanas para cuidar da saúde mental. Ele enfrentou episódios de ansiedade e depressão. Na última temporada, disputou 38 partidas pelo Barcelona, totalizando 1.615 minutos em campo e marcou quatro gols.

“Tenho uma pequena lesão na panturrilha , que aconteceu durante o treino. Não acho que tenha sido devido à intensidade dos treinos, porque temos tudo muito bem controlado, mas todos os fantasmas da última Copa do Mundo voltaram à tona”, afirmou.

Desde a primeira convocação para a seleção principal, em 2020, Ronald Araujo disputou 27 partidas e marcou um gol pelo Uruguai. Em março, foi titular nos amistosos contra a Inglaterra, em Wembley, atuando durante os 90 minutos, e diante da Argélia, quando deixou o campo no intervalo.

A equipe comandada por Marcelo Bielsa integra o Grupo H da Copa do Mundo. Depois da estreia contra a Arábia Saudita, o Uruguai enfrentará Cabo Verde, no dia 21 de junho, e encerrará a fase de grupos diante da Espanha, no dia 26.

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