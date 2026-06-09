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Botafogo sofre sexto transfer ban por causa de dívida por Villalba

Botafogo sofre sexto transfer ban por causa de dívida por Villalba
Botafogo sofre sexto transfer ban por causa de dívida por Villalba -

O Botafogo sofreu nesta terça-feira (9) uma nova punição da Fifa. O Alvinegro, portanto, recebeu o sexto transfer ban no ano, desta vez por causa de uma dívida referente a contratação do atacante Lucas Villalba, junto ao Nacional, do Uruguai. Dessa forma, o Glorioso permanece impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado.

Vale lembrar que o Botafogo já estava impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado. Afinal, não pagou multas impostas pela Fifa por causa das punições anteriores. O Alvinegro tem dívidas com o Atlanta United por Thiago Almada, com o Ludogorets por Rwan Cruz, com o New York City por Santi Rodríguez e com o Zenit por Artur.

O Botafogo vive uma grave crise financeira. Recentemente, a SAF entrou com pedido de recuperação judicial. Desde o início do ano, o clube se desfez de nomes importantes como o volante Marlon Freitas e o atacante Savarino. Por causa dos problemas financeiros, há expectativa pela venda do volante Danilo e do meia Montoro após a Copa do Mundo de 2026.

Contratado no início deste ano, Lucas Villalba custou 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões) junto ao Nacional, do Uruguai. O atacante, de 24 anos, ainda não conseguiu se firmar. Ao todo, soma apenas 16 jogos e uma assistência. Portanto, o jogador, que ficou no banco de reservas na maioria dos jogos, ainda não marcou gols.

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