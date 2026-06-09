Botafogo sofre sexto transfer ban por causa de dívida por Villalba

O Botafogo sofreu nesta terça-feira (9) uma nova punição da Fifa. O Alvinegro, portanto, recebeu o sexto transfer ban no ano, desta vez por causa de uma dívida referente a contratação do atacante Lucas Villalba, junto ao Nacional, do Uruguai. Dessa forma, o Glorioso permanece impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado.

Vale lembrar que o Botafogo já estava impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado. Afinal, não pagou multas impostas pela Fifa por causa das punições anteriores. O Alvinegro tem dívidas com o Atlanta United por Thiago Almada, com o Ludogorets por Rwan Cruz, com o New York City por Santi Rodríguez e com o Zenit por Artur.

O Botafogo vive uma grave crise financeira. Recentemente, a SAF entrou com pedido de recuperação judicial. Desde o início do ano, o clube se desfez de nomes importantes como o volante Marlon Freitas e o atacante Savarino. Por causa dos problemas financeiros, há expectativa pela venda do volante Danilo e do meia Montoro após a Copa do Mundo de 2026.

Contratado no início deste ano, Lucas Villalba custou 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões) junto ao Nacional, do Uruguai. O atacante, de 24 anos, ainda não conseguiu se firmar. Ao todo, soma apenas 16 jogos e uma assistência. Portanto, o jogador, que ficou no banco de reservas na maioria dos jogos, ainda não marcou gols.

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