Mulher de Marquinhos vira alvo de críticas por expor “dificuldade” para a Copa

Carol Cabrino, esposa do zagueiro Marquinhos, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar os preparativos da família para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado para seus seguidores, ela mostrou parte da organização da viagem e comentou os desafios que enfrenta antes do torneio.

Durante o relato, Carol explicou que costuma planejar com antecedência os looks que usará durante a competição. Para isso, ela cria croquis, registra as combinações no celular e organiza toda a produção antes de viajar. Além disso, a influenciadora contou que contratou uma personal stylist para auxiliar na montagem dos figurinos dela e dos quatro filhos.

“Arrumar nossas malas é sempre um desafio. Vocês não têm noção do que é arrumar as malas para a Copa do Mundo. Quanto mais eu puder pensar e esquematizar os looks prontos… Eu gosto de ter fotografado no meu celular os looks. Tem que ser alguma coisa já pensada antes”, disse.

Logo depois, Carol reforçou a rotina intensa de preparação.

“E aí, deu para imaginar o caos que é a minha vida?”

No entanto, a publicação acabou dividindo opiniões entre os internautas. Enquanto alguns seguidores demonstraram apoio, outros reagiram com ironia ao relato.

“Muito sofrimento mesmo”, escreveu um seguidor.

“Força, guerreira”, comentou outro.

“Mulher, tu é muito guerreira, viu?”, ironizou um terceiro.

Carol Cabrino e Marquinhos formam um dos casais mais conhecidos do futebol brasileiro. Juntos desde 2014 e casados desde 2016, eles vivem atualmente em Paris e são pais de Maria Eduarda (8 anos), Enrico (6 anos), Martina (4 anos) e do caçula Filippo, nascido em março de 2026.

Carol Cabrino desabafa após críticas

Carol Cabrino usou as redes sociais para responder às críticas após publicar um vídeo mostrando os bastidores da preparação das malas da família para a Copa do Mundo de 2026. O conteúdo, que retratava a correria da organização da viagem, acabou gerando comentários irônicos de alguns internautas.

Diante da repercussão, a influenciadora decidiu contextualizar sua rotina e explicou que enfrenta uma fase intensa com quatro filhos, além dos cuidados com o caçula Filippo, que ainda depende de amamentação.

Ela também contou que precisa acordar várias vezes durante a madrugada para alimentar o bebê e acrescentou que o filho está doente, o que exige ainda mais atenção neste período.

“Eu tenho quatro filhos, amamento, na verdade, nem durmo direito de madrugada. Meu neném recém-nascido tem três meses.”

Além disso, Carol afirmou que quem acompanha sua rotina sabe que organizar viagens sempre representou um desafio para a família, principalmente quando envolve longos períodos fora de casa.

Por fim, ela esclareceu que não tratou a situação como um grande problema, mas apenas como um relato de uma dificuldade comum do dia a dia. Segundo a influenciadora, não se trata de arrumar poucas malas, mas de organizar toda a logística de uma família inteira.

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