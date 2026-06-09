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Jornal de Portugal afirma que Vasco teve oferta negada por atacante nigeriano

Jornal de Portugal afirma que Vasco teve oferta negada por atacante nigeriano
Jornal de Portugal afirma que Vasco teve oferta negada por atacante nigeriano -

A diretoria do Vasco sofreu o primeiro revés na tentativa de repatriar o atacante Abraham Marcus, que atualmente defende o Estrela Amadora, de Portugal. De acordo com informações publicadas pelo diário português A Bola, o clube europeu recusou uma proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões) do clube carioca pelo atleta.

A justificativa para a negativa gira em torno dos valores, que os portugueses consideraram baixos, visto que a cúpula do Estrela Amadora projeta faturar mais alto e aguarda ofertas mais vantajosas do mercado europeu nas próximas semanas.

Esse forte assédio do Velho Continente se justifica pelo excelente desempenho recente do jogador. O nigeriano terminou o Campeonato Português em alta, liderando o torneio em grandes chances criadas, com 15 no total.

Em contrapartida, fontes ligadas ao Cruzmaltino trazem uma versão diferente dos fatos e asseguram que o nome do jogador está apenas em pauta, mas que o clube não formalizou nenhuma oferta pelo atleta até o momento.

Independentemente de uma proposta oficial ter existido ou não, o fato é que Marcus figura como um dos atacantes mapeados pela comissão técnica para reforçar o elenco. Diante desse planejamento, o Vasco busca contratações pontuais e, simultaneamente, planeja a saída de outros nomes para abrir espaço na folha salarial. Como reflexo dessa política de enxugamento, a diretoria já devolveu o meia Matheus França ao Crystal Palace, da Inglaterra.

Os alvos do Vasco

Além de buscar uma nova peça para o setor ofensivo, o departamento de futebol vascaíno mapeia o mercado de olho em zagueiros e volantes. Dentro desse cenário de reformulação, jogadores como Tchê Tchê e Hugo Moura, que atuam no meio-campo, estão com o futuro indefinido em São Januário. O primeiro, inclusive, dificilmente defenderá o clube no segundo semestre deste ano.

Caso o Vasco consiga avançar nas tratativas por Abraham Marcus, o treinador Renato Gaúcho ganhará uma peça versátil para o ataque. O nigeriano de 26 anos atua pelas duas pontas do campo e chegaria para ser um verdadeiro coringa no esquema tático. O atleta ostenta uma regularidade importante, já que entrou em campo 36 vezes pelo Estrela Amadora na última temporada, acumulando cinco gols e seis assistências.

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Essa consistência no futebol europeu coroa uma trajetória que começou longe dos grandes holofotes. Antes de desembarcar em Portugal, Marcus defendeu o Remo Stars e o Godland Rangers, ambos da Nigéria, ainda nas categorias de base. Já em solo português, o atacante vestiu as camisas do Feirense, do Portimonense e do Porto B, além de acumular duas convocações para a seleção principal de seu país.

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