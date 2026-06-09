Jornal de Portugal afirma que Vasco teve oferta negada por atacante nigeriano

A diretoria do Vasco sofreu o primeiro revés na tentativa de repatriar o atacante Abraham Marcus, que atualmente defende o Estrela Amadora, de Portugal. De acordo com informações publicadas pelo diário português A Bola, o clube europeu recusou uma proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões) do clube carioca pelo atleta.

A justificativa para a negativa gira em torno dos valores, que os portugueses consideraram baixos, visto que a cúpula do Estrela Amadora projeta faturar mais alto e aguarda ofertas mais vantajosas do mercado europeu nas próximas semanas.

Esse forte assédio do Velho Continente se justifica pelo excelente desempenho recente do jogador. O nigeriano terminou o Campeonato Português em alta, liderando o torneio em grandes chances criadas, com 15 no total.

Em contrapartida, fontes ligadas ao Cruzmaltino trazem uma versão diferente dos fatos e asseguram que o nome do jogador está apenas em pauta, mas que o clube não formalizou nenhuma oferta pelo atleta até o momento.

Independentemente de uma proposta oficial ter existido ou não, o fato é que Marcus figura como um dos atacantes mapeados pela comissão técnica para reforçar o elenco. Diante desse planejamento, o Vasco busca contratações pontuais e, simultaneamente, planeja a saída de outros nomes para abrir espaço na folha salarial. Como reflexo dessa política de enxugamento, a diretoria já devolveu o meia Matheus França ao Crystal Palace, da Inglaterra.

Os alvos do Vasco

Além de buscar uma nova peça para o setor ofensivo, o departamento de futebol vascaíno mapeia o mercado de olho em zagueiros e volantes. Dentro desse cenário de reformulação, jogadores como Tchê Tchê e Hugo Moura, que atuam no meio-campo, estão com o futuro indefinido em São Januário. O primeiro, inclusive, dificilmente defenderá o clube no segundo semestre deste ano.

Caso o Vasco consiga avançar nas tratativas por Abraham Marcus, o treinador Renato Gaúcho ganhará uma peça versátil para o ataque. O nigeriano de 26 anos atua pelas duas pontas do campo e chegaria para ser um verdadeiro coringa no esquema tático. O atleta ostenta uma regularidade importante, já que entrou em campo 36 vezes pelo Estrela Amadora na última temporada, acumulando cinco gols e seis assistências.

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Essa consistência no futebol europeu coroa uma trajetória que começou longe dos grandes holofotes. Antes de desembarcar em Portugal, Marcus defendeu o Remo Stars e o Godland Rangers, ambos da Nigéria, ainda nas categorias de base. Já em solo português, o atacante vestiu as camisas do Feirense, do Portimonense e do Porto B, além de acumular duas convocações para a seleção principal de seu país.

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