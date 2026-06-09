Léo Ortiz e Saúl antecipam retorno ao Flamengo

O elenco do Flamengo está de férias, mas dois jogadores se reapresentaram mais cedo. O zagueiro Léo Ortiz e o volante Saúl Ñíguez surgiram nesta terça-feira (9/6) no CT Ninho do Urubu visando recuperação física. Ambos fizeram publicações em suas redes chegando ao George Helal.

Ortiz, afinal, se lesionou exatamente no último jogo antes da paralisação do futebol brasileiro para a Copa do Mundo. Foi na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã, no dia 30 de maio. Assim, ele trata uma lesão muscular leve, cumprindo o cronograma do departamento médico para acelerar seu retorno aos gramados. A intenção do jogador é ficar 100% para a realização da intertemporada em Portugal, onde o Flamengo fará três amistosos contra equipes de fora.

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Já Saúl está apto a jogar, visto que atuou os últimos 15 minutos da vitória sobre o Coxa. No entanto, o espanhol passou por cirurgia para corrigir problemas crônicos no calcanhar esquerdo, o que atrasou sua recuperação. Dessa forma, como ainda não está 100% fisicamente, o jogador optou por “perder” as férias visando atingir o melhor nível para o retorno das competições.

O volante tem apenas nove partidas na temporada, somando somente 237 minutos em campo e uma assistência. Ele chegou ao Rubro-Negro em agosto de 2025, fazendo 24 partidas. O ex-Atlético de Madrid, no entanto, ainda não marcou com a camisa do Fla.

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