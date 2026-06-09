Santos renova contrato de Samuel Pierri por três anos

O Santos oficializou a renovação contratual do meio-campista Samuel Pierri até o fim de 2029. Considerado uma das promessas mais promissoras das categorias de base, o jogador de 18 anos teve o vínculo ampliado após ganhar espaço no elenco principal e iniciar sua trajetória entre os profissionais nesta temporada.

Promovido definitivamente por Cuca, o Menino da Vila estreou no empate com o San Lorenzo, pela Sul-Americana. Desde então, participou dos quatro compromissos seguintes da equipe principal. A diretoria entende que a renovação representa não apenas uma valorização do atleta, mas também uma proteção contra o interesse crescente de outros mercados.

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Base segue como prioridade no projeto santista

O presidente Marcelo Teixeira destacou a importância da formação de talentos dentro do atual cenário do clube. Segundo o mandatário, o trabalho desenvolvido nas categorias de base segue sendo um dos pilares do projeto santista. Ao mesmo tempo, o dirigente ressaltou o papel da família na evolução dos jovens atletas, fator considerado fundamental para a consolidação da carreira profissional.

Natural de São Bento do Sapucaí, Samuel Pierri chegou ao Santos em 2018, quando tinha apenas dez anos. Desde então, percorreu todas as etapas da formação alvinegra e acumulou títulos importantes nas categorias inferiores. Além disso, sua versatilidade chamou atenção dos treinadores, já que atuou em diferentes funções do meio-campo ao longo do processo de desenvolvimento.

A ascensão do jogador também reforça uma estratégia adotada pelo clube nos últimos anos. Em meio aos desafios financeiros enfrentados pelo Santos, a valorização dos atletas formados em casa ganhou ainda mais relevância. Não por acaso, Cuca voltou a defender a utilização dos jovens da base, destacando que eles representam um ativo esportivo e financeiro importante para o futuro da instituição.

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