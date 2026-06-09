Marrocos confirma lesão de atacante que não encara o Brasil na estreia das seleções

O Marrocos ganhou uma preocupação importante às vésperas da estreia na Copa do Mundo. O ponta-esquerda Abdessamad Ezzalzouli, um dos titulares da equipe, teve confirmada uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito e está fora, ao menos, da partida contra o Brasil, marcada para sábado (13/6), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O jogador se lesionou durante o empate em 1 a 1 com a Noruega, no último amistoso de preparação dos marroquinos antes do Mundial. Além de desfalcar a equipe na estreia, Ezzalzouli também corre o risco de perder toda a fase de grupos da competição.

Entretanto, apesar da gravidade da lesão, a comissão técnica liderada por Mohamed Ouahbi ainda não optou pelo corte definitivo do atleta. O departamento médico da seleção marroquina aguarda novos exames e avaliações para determinar o tempo exato de recuperação.

O problema surgiu ainda no primeiro tempo do amistoso contra a Noruega. Em uma disputa por espaço na área, um adversário caiu sobre a perna direita de Ezzalzouli, que sentiu dores imediatamente após o contato. Assim, sem condições de continuar na partida, o atacante foi substituído no intervalo.

A lesão ganha ainda mais peso porque o jogador vinha sendo um dos destaques da equipe. Contra a própria Noruega, foi dele a assistência para o gol marcado por Brahim Díaz no empate por 1 a 1.

Corte ainda não está descartado em Marrocos

Mesmo sem confirmar a ausência do atleta para o restante da competição, a seleção marroquina trabalha com cautela. Contudo, caso os próximos exames apontem um período de recuperação incompatível com o calendário da Copa, o técnico Mohamed Ouahbi terá de convocar um substituto. Aliás, pelas regras da Fifa, mudanças na lista final podem acontecer até 24 horas antes da estreia da equipe no torneio.

Enquanto aguarda uma definição médica, Marrocos vê aumentar a preocupação para o confronto diante do Brasil. A seleção africana chega embalada por uma longa sequência de invencibilidade e estava sendo considerada uma das equipes mais perigosas do Grupo C. Agora corre o risco de iniciar sua caminhada no Mundial sem uma de suas principais armas ofensivas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,Twitter,Instagram e Facebook.