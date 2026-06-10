Fluminense pode fazer reformulação no elenco para o próximo semestre

Com a proximidade da abertura da próxima janela de transferências, marcada para 20 de julho, a diretoria do Fluminense já acelera o planejamento estratégico para o restante da temporada de 2026. Nesse contexto, a cúpula tricolor foca suas principais atenções na venda de atletas, uma vez que o clube necessita urgentemente gerar receitas robustas por meio do mercado da bola.

Para equilibrar as finanças, a gestão estabeleceu uma meta ousada e pretende superar a marca de R$ 200 milhões em negociações até o encerramento do ano. Visando alcançar esse patamar financeiro, o departamento de futebol acompanha de perto o assédio de equipes nacionais e estrangeiras. Além de avaliar propostas concretas por suas principais peças, segundo informação do ‘Central Fluminense’.

Aproveitando o atual período de paralisação dos campeonatos por conta da Copa do Mundo, a cúpula do futebol tricolor enxerga uma oportunidade ideal para intensificar os contatos e reestruturar o plantel.

Diante desse cenário favorável para os negócios, nomes como Riquelme, Bernal, Freytes e Kevin Serna despontam como os ativos mais valorizados do mercado.

Zaga do Fluminense pode mudar

Por outro lado, a diretoria também estuda a liberação de atletas que perderam espaço e apresentam baixa minutagem ao longo da temporada. Essa barca de saídas inclui o meia Ganso, que já recebeu liberação para procurar uma nova equipe. Além dele, os defensores Otávio e Igor Rabello devem sair. Com essa limpa no elenco, os dirigentes pretendem reduzir drasticamente a folha salarial e abrir espaço para novos nomes.

Afinal, a alta cúpula entende que a reorganização interna do grupo depende diretamente do enxugamento do elenco e do consequente aumento na arrecadação com vendas. No que diz respeito às chegadas, o zagueiro Nino permanece no topo da lista de desejos do Fluminense.

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Apesar do forte interesse, o alto valor financeiro exigido pelos russos pode forçar o clube carioca a adotar uma postura cautelosa.

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