Técnico do Peru, Mano Menezes elogia gestões de Flamengo e Palmeiras

Anunciado como técnico da seleção do Peru em janeiro de 2026, o técnico Mano Menezes comentou sobre a força atual de Flamengo e Palmeiras, principais equipes do Brasil nos últimos anos. O treinador, com passagem pelos dois times, elogiou a organização da dupla, que entra nas competições como favorita ao título.

Em entrevista divulgada pelo “Uol” nesta terça-feira (9/6), o brasileiro fez um alerta para torcedores dos outros clubes. Afinal, para ele, é difícil que os troféus não fiquem na Gávea ou no Allianz Parque.

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“O torcedor brasileiro ainda tem a ilusão de que todos podem ser campeões, o que já não é verdade. Flamengo e Palmeiras fizeram a lição de casa. Hoje, qualquer treinador de alto nível, do Brasil ou de fora, vai chegar no Flamengo ou no Palmeiras e vai ser campeão. Se o Corinthians fizesse isso, não seria também uma potência? Mas não faz e a coisa vai se arrastando”, afirmou.

Peru vai para a Copa?

Mano, então, falou sobre o futuro do Peru, onde é técnico. Fora da Copa de 2026, os peruanos estarão lá daqui quatro anos. Ao menos, é o que promete o gaúcho de 63 anos.

“Nós estaremos em 2030. É um processo de reconstrução e isso não é fácil quando essa renovação, que é sempre necessária em qualquer seleção ou clube, demora um pouquinho para começar a ser feita. Estamos deixando de fora alguns jogadores mundialistas, mas que não terão idade para cumprir um ciclo de quatro anos e agora vamos tentar achar os jovens que possam nos ajudar”, projetou.

Por fim, Mano falou sobre as chances do Brasil na Copa de 2026. Para ele, o ciclo não foi bem feito. No entanto, acredita na qualidade do técnico Carlo Ancelotti para superar os obstáculos.

“Nós não fizemos as coisas bem feitas neste ciclo. Foram um pouquinho tumultuadas, né? O (Carlo) Ancelotti é um técnico muito conceituado, muito vencedor e vai saber encontrar as soluções. Talvez seja um processo difícil, pois ele não teve tempo de conhecer bem os jogadores, saber com quem pode contar para essa ou aquela situação. É o tempo que nós treinadores precisamos e raramente temos”, encerrou.

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