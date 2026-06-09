Capitão dos Estados Unidos liga alerta antes de estreia na Copa do Mundo: “Temos muito a melhorar”

Faltam apenas três dias para a estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026, e a ansiedade toma conta de torcedores, jornalistas e jogadores. Capitão do USMNT – como é chamada a seleção dos EUA – o zagueiro Tim Ream falou sobre a mensagem que tem tentado transmitir aos atletas nesta preparação para o Mundial.

Aos 38 anos, o defensor é o jogador mais experiente do elenco e viveu, ainda como uma criança, a Copa de 1994, sediada pelos Estados Unidos. Ream destacou que jogar em casa tem um lado bom, mas também traz uma pressão para o time.

LEIA MAIS: Pochettino recebe boas notícias sobre titulares dos Estados Unidos para a estreia na Copa do Mundo

“Tenho idade suficiente para me lembrar de algumas coisas de 1994. Tentei dizer aos jogadores e transmitir a mensagem na mídia de que esta é uma oportunidade única na carreira. E com isso vem mais expectativa, mais pressão, mas ao mesmo tempo, temos que aproveitar. Ninguém coloca mais expectativa e mais pressão sobre nós do que nós mesmos. E é assim que deve ser”, iniciou Ream, que completou:

“Para mim, trata-se de abrir os olhos e absorver tudo, porque isso é único. É diferente. É completamente diferente de tudo que qualquer um de nós, jogadores, já experimentou. Então, absorvam. Aproveitem. Abracem tudo o que isso representa, porque é muito único. É muito especial, e não é algo que teremos a oportunidade de fazer novamente”, disse em coletiva.

Sinal de alerta ligado

Capitão, jogador mais experiente e o principal líder do elenco, Tim Ream também fez questão de chamar atenção para os pontos que os Estados Unidos precisam melhorar para fazer uma boa estreia.

O defensor falou sobre o que conseguiu perceber no amistoso diante da Alemanha, no último final de semana, onde o USMNT fez um bom jogo, mas foi derrotado por 2 a 1 pelos alemães. Por isso, Ream ligou o sinal de alerta do elenco para a estreia da próxima sexta-feira.

“Acho que sempre há espaço e áreas para melhorar. Temos muito a melhorar. Obviamente, não estou feliz com os gols sofridos. Acho que esse é sempre um ponto importante que todos, inclusive nós, analisamos. A conexão e a comunicação sempre podem ser ainda melhores do que são, e isso resolve muitos problemas. Vamos analisar os vídeos nos próximos dias para entender onde podemos melhorar a nossa contenção, onde podemos ter uma ligação mais forte. Mas, se olharmos para o jogo contra a Alemanha, houve uma melhora. Vamos analisar as áreas e garantir que tudo esteja mais preciso e eficiente”, finalizou.

Sendo assim, a estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo acontece na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, diante do Paraguai, na primeira rodada do Grupo D, às 22h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook