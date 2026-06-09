Da França para o Haiti: quem é Wilson Isidor, atacante que desafiará o Brasil na Copa

O Haiti chega à Copa do Mundo de 2026 como a seleção menos badalada do Grupo C. No entanto, os caribenhos contam com um reforço capaz de chamar a atenção dos adversários, incluindo o Brasil. Trata-se de Wilson Isidor, atacante do Sunderland que decidiu trocar a França pelo Haiti poucos meses antes do Mundial.

Aos 25 anos, Isidor vive o momento mais importante da carreira. Depois de ajudar o Sunderland a conquistar o acesso à Premier League, o atacante optou por defender a seleção do país de origem de sua família e rapidamente se transformou em uma das principais apostas haitianas para a competição.

Nascido na França, Wilson Isidor construiu toda sua formação no futebol europeu. O atacante vestiu as camisas das seleções francesas de base e acumulou convocações nas categorias sub-16, sub-17, sub-20 e sub-21.

Apesar da trajetória com os Bleus, ele nunca chegou à equipe principal. Em março deste ano, anunciou oficialmente a decisão de representar o Haiti no cenário internacional.

A escolha teve forte significado pessoal. O jogador decidiu defender a terra natal de seu pai e de seu avô, gesto que repercutiu positivamente entre os torcedores haitianos e aumentou a expectativa para a participação da seleção na Copa do Mundo.

Destaque no acesso do Sunderland

Além disso, o atacante chega ao Mundial respaldado pelo desempenho na Inglaterra. Na campanha que levou o Sunderland de volta à elite do futebol inglês, Isidor marcou 13 gols e teve papel decisivo ao longo da temporada.

Já na última edição da Premier League, terminou como vice-artilheiro da equipe, com seis gols em 32 partidas, consolidando-se como uma das principais peças ofensivas do clube.

Assim, a velocidade, a mobilidade e a capacidade de atuar por diferentes setores do ataque fazem de Isidor um dos nomes mais perigosos do elenco haitiano.

Haiti aposta em velocidade e intensidade

Embora seja considerado o “patinho feio” do Grupo C, o Haiti chega ao Mundial com alguns sinais positivos. Nos amistosos preparatórios, a equipe goleou a Nova Zelândia por 4 a 1 e mostrou um estilo de jogo agressivo, baseado em transições rápidas e pressão sem bola.

Por outro lado, a seleção também apresentou fragilidades defensivas. Na derrota por 2 a 1 para o Peru, os haitianos sofreram a virada nos minutos finais e voltaram a expor dificuldades em bolas aéreas e jogadas de área.

Ainda assim, Isidor aparece como o principal trunfo ofensivo da equipe para surpreender adversários mais tradicionais. O Haiti estreia na Copa do Mundo diante da Escócia. Depois, terá pela frente os dois desafios mais complicados da chave contra Brasil e Marrocos.

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