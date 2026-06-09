Pesquisa aponta preferência dos italianos pelo Brasil na Copa do Mundo

A ausência da Itália na Copa do Mundo de 2026 abriu espaço para uma curiosa torcida alternativa entre os italianos. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa SWG e divulgada pelo jornal La Gazzetta dello Sport, o Brasil aparece como a seleção preferida dos torcedores do país para acompanhar durante o Mundial.

O levantamento apontou que 17% dos entrevistados escolheram a Seleção Brasileira como equipe favorita para torcer ao longo da competição. A preferência coloca o time comandado por Carlo Ancelotti à frente de outras potências do futebol mundial.

Logo atrás surge a Espanha, com 16% das respostas. A Argentina ocupa a terceira colocação, com 10%, enquanto França e Inglaterra aparecem empatadas com 5% cada. As demais seleções participantes somaram 12% das escolhas.

Por outro lado, uma parcela significativa dos entrevistados demonstrou desinteresse pelo torneio sem a presença da Azzurra. Segundo a pesquisa, 35% afirmaram que não pretendem torcer para nenhuma seleção durante a Copa.

Ligação histórica ajuda Brasil

A escolha pelo Brasil não chega a ser uma surpresa. Além da tradição da Seleção pentacampeã mundial, existe uma forte conexão histórica entre os dois países, seja pela imigração italiana em território brasileiro ou pela presença constante de jogadores brasileiros no futebol italiano ao longo das últimas décadas.

Outro fator que pode ter influenciado a preferência é a presença de Carlo Ancelotti no comando da Seleção. Ídolo e multicampeão na Itália, o treinador assumiu recentemente o cargo e disputará sua primeira Copa do Mundo à frente do Brasil.

Ausência histórica da Itália

Enquanto escolhem um novo time para acompanhar no Mundial, os italianos convivem com um capítulo incômodo de sua história no futebol.

A tetracampeã mundial ficou fora da Copa pela terceira edição consecutiva, algo inédito entre todas as seleções campeãs do torneio. A Itália também não disputa um Mundial desde 2014, quando foi eliminada ainda na fase de grupos da competição realizada no Brasil.

Naquela edição, a Azzurra estreou com vitória sobre a Inglaterra, mas acabou derrotada por Costa Rica e Uruguai, encerrando sua participação precocemente.

Desde então, os italianos acumulam frustrações nas Eliminatórias e seguem afastados do principal palco do futebol mundial. Em 2026, pelo menos segundo a pesquisa, boa parte deles encontrará no Brasil uma razão para continuar acompanhando a Copa do Mundo.

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