Grêmio x Fluminense (Sub-20): Onde assistir, escalações e arbitragem

O Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, recebe nesta quarta-feira (10), às 15h (de Brasília), um confronto tenso e decisivo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Grêmio e Fluminense entram em campo em situações delicadas na tabela e buscam desesperadamente a vitória para afastar o fantasma do rebaixamento.

Essa necessidade mútua de vitória reflete o momento de instabilidade que as duas equipes atravessam na competição. Nas últimas rodadas, o Fluminense oscilou e somou apenas seis dos 15 pontos que disputou, mas o retrospecto do Grêmio assusta ainda mais a sua torcida, já que o clube gaúcho conquistou somente um ponto nos últimos cinco jogos.

Onde assistir

O duelo será transmitido pelo Sportv e pela CBF TV, no Youtube.

Como chega o Grêmio

Atualmente, o time gaúcho ocupa a 16ª colocação com 13 pontos. Dessa forma, sustenta uma vantagem de apenas dois pontos sobre Criciúma e Cuiabá, que abrem o Z-2. Para piorar a situação, o Fortaleza divide a mesma pontuação, o que significa que a pressão sobre o Tricolor gaúcho na tabela só aumenta.

Como chega o Fluminense

Por um lado, o Fluminense respira um pouco mais aliviado ao somar 15 pontos. Ainda que a matemática continue alertando sobre o risco de rebaixamento, o fantasma do descenso não paralisa a equipe. Pelo contrário, o Tricolor ainda mantém vivo o sonho — mesmo que distante — de buscar uma vaga no G-8. Em suma, o foco do clube carioca continua sendo a classificação para a próxima fase do torneio.

GRÊMIO X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro Sub-20- 15ª rodada

Local: Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS)

Data e hora: 10/6/2026, às 15h (de Brasília)

GRÊMIO: Vitão; Vitor Ramon, Nathan Borges, Bernardo Tramontini e Higor Sousa; Bernardo Zortea, Vini Ferraz e Artur Junior; Fellipe Magalhães, Roger Dias e Arnaldo. Técnico: Fernando Holderbaum.

FLUMINENSE: Gustavo Felix; Julio Fidelis, Gorgulho, Breno Britez e Vagno; Rodrigo Gomes, Kgomotso Madiba, Peter e Marcos Paulo; Keven Samuel e Isack Gabriel. Técnico: Thiago Macedo.

Árbitro: Rodrigo Brand da Silva (RS)

Auxiliares: Artur Avelino Birk Preissler (RS) e Jeissyevan Freitag Goncalves (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.