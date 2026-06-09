Flamengo vence o Athletico e entra no G8 do Brasileirão Sub-20

O Flamengo conquistou uma importante vitória nesta terça-feira (9/6) pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20. Jogando na Gávea, a equipe do técnico estreante Marcelo Salazar venceu o Athletico por 1 a 0 – gol de Daniel Sales -, ultrapassando os paranaenses na tabela e entrando de vez no G8 da competição.

Agora, com o triunfo, o Flamengo é o sexto colocado, com 24 pontos, aproximando-se de classificação às quartas de final (somente os oito primeiros avançam). Já o Furacão cai para sétimo, com 22 pontos, e vê sua vaga no G8 ameaçada para o restante da rodada.

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Após um primeiro tempo equilibrado, com bom início do Athletico e boa reta final do Flamengo, o time da casa abriu o placar apenas aos 11′ do segundo tempo. Em boa jogada pela esquerda, Ramires cruzou rasteiro, e Daniel Sales apareceu do lado direito para, de primeira, superar o goleiro ucraniano Maksym.

O Athletico bem que tentou o empate, mas não conseguia furar o bloqueio do Fla. Os donos da casa, por outro lado, buscavam contra-ataques para tentar fechar o caixão do Furacão. No fim, melhor para o Rubro-Negro carioca, que conseguiu garantir o 1 a 0 e a reentrada no G8.

Próximos passos

Os times agora têm quatro partidas pela frente antes de encerrar a participação na fase inicial do Brasileirão Sub-20. O Flamengo recebe o Cuiabá na próxima quarta (17/6) e depois vai a São Paulo, onde encara o próprio Tricolor paulista (dia 20) e o Corinthians (dia 25). Por fim, dá adeus em casa contra o Avaí, no dia 1º de julho.

O Athletico vive situação parecida. Afinal, joga em casa, depois duas vezes fora, e encerra em seus domínios. Os adversários, em ordem, serão Cruzeiro (16/6), Fluminense (20/6), Avaí (23/6) e Vitória (1º/7).

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