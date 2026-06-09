CBF troca comando da arbitragem e anuncia Sandro Meira Ricci no lugar de Rodrigo Cintra

A CBF promoveu mais uma mudança em sua estrutura interna. Nesta semana, a entidade confirmou a saída de Rodrigo Cintra da presidência da Comissão de Arbitragem e anunciou o ex-árbitro Fifa Sandro Meira Ricci como novo responsável pelo setor.

A decisão partiu da diretoria comandada por Samir Xaud e faz parte de uma série de reformulações realizadas desde a mudança de gestão na entidade. Além de Cintra, outros integrantes da comissão devem deixar seus cargos nos próximos dias.

Rodrigo Cintra ocupava a presidência da Comissão de Arbitragem desde fevereiro de 2025, quando foi escolhido pelo então presidente Ednaldo Rodrigues. Durante sua passagem, participou da implantação do processo de profissionalização da arbitragem brasileira, colocado em prática ao longo de 2026.

Recentemente, inclusive, Cintra esteve na Granja Comary para uma palestra destinada à comissão técnica de Carlo Ancelotti e aos jogadores da Seleção Brasileira. O encontro teve como foco a atualização das regras da Fifa antes da disputa da Copa do Mundo.

Para substituí-lo, a CBF apostou em um nome com trajetória consolidada dentro dos gramados. Sandro Meira Ricci construiu carreira como árbitro internacional durante mais de 15 anos e esteve presente em algumas das principais competições do futebol mundial.

O árbitro apitou partidas de Libertadores, Copa América, Mundial de Clubes e também integrou o quadro de arbitragem da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Após o torneio, encerrou sua carreira nos campos. Desde então, passou a atuar como analista de arbitragem na Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

A ligação de Ricci com o atual projeto da arbitragem brasileira, porém, não é recente. Em 2025, ele integrou o comitê internacional de especialistas criado pela própria gestão de Rodrigo Cintra.

Reformulação deve continuar na CBF

A troca no comando não deve ser a única mudança promovida pela CBF no departamento. Pessoas ligadas ao setor indicam que parte da equipe que chegou com Rodrigo Cintra também será substituída. Por enquanto, um dos nomes mantidos é o de Péricles Bassols, que segue como gerente técnico do VAR. A intenção da nova administração é reavaliar processos internos e promover ajustes na estrutura responsável pela arbitragem nacional.

A Comissão de Arbitragem da CBF passou por sucessivas trocas de liderança nos últimos anos. Entre 2016 e 2019, o departamento estava sendo comandado por Coronel Marinho. Na sequência, Leonardo Gaciba assumiu o cargo e permaneceu entre 2019 e 2021. De 2022 até o início de 2025, a função ficou sob responsabilidade de Wilson Seneme, ex-integrante da Conmebol. Depois dele, Rodrigo Cintra permaneceu pouco mais de um ano à frente da comissão.

Assim, Sandro Meira Ricci se torna o quarto dirigente da arbitragem brasileira desde 2020 e assume a missão de conduzir um dos setores mais pressionados e debatidos do futebol nacional.

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