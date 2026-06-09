Ex-zagueiro detona convocação da Inglaterra: “Só temos 13 ou 15 jogadores que podem jogar”

Ex-zagueiro da seleção da Inglaterra, John Terry detonou a convocação do técnico Thomas Tuchel para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Em entrevista ao programa Sports Uncensored, no Youtube, o ex-jogador do Chelsea, atualmente com 45 anos e com dois Mundiais na bagagem (2006 e 2010), disse que pelo menos 11 dos 26 convocados não deveriam estar na competição.

“Eu simplesmente acho que você precisa ter seus melhores jogadores em campo e só temos 13, 14 ou 15 jogadores que podem jogar se quisermos ganhar esta Copa do Mundo”, criticou.

Tuchel surpreendeu ao deixar nomes importantes do futebol inglês fora da lista. Entre eles o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, e os meio-campistas Phil Foden, do Manchester City, e Cole Palmer, do Chelsea.

“Quando olho para o resto do elenco, não tenho certeza se eles vão pressionar os jogadores que vão jogar”.

Inglaterra tem nomes inexperientes na seleção

Aliás, entre os nomes “controversos” comentados pelo ex-defensor na convocação estão os de Dan Burn, zagueiro do Newcastle, que soma somente sete jogos pela seleção, e o lateral-esquerdo Nico O’Reilly, do Manchester City, com apenas quatro partidas. Dessa maneira, a dupla foi chamada pela primeira vez pelo treinador em 2025.

“Antes de mais nada, eu gosto muito dele (Tuchel). Obviamente, vendo o trabalho dele no Chelsea, quando ele estava lá, ele nos trouxe sucesso na Liga dos Campeões também (campeão na temporada 2020/21). E o que eu gosto nele é que ele não tem medo de tomar essas grandes decisões, e acho que vimos isso nesse atual elenco”, afirmou.

Assim, a Inglaterra estreia na Copa do Mundo contra a Croácia no dia 17 de junho, em Dallas, nos Estados Unidos. Gana e Panamá completam o Grupo L da competição.

Vale destacar que os britânicos fazem o último amistoso antes da Copa do Mundo nesta quarta-feira (10), diante da Costa Rica, em Orlando.

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