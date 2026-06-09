Flamengo consulta Almada, ex-Botafogo

Visando melhorar as opções de seu elenco, o Flamengo fez uma consulta de peso no mercado da bola. A diretoria do clube, afinal, buscou informações pelo meia Thiago Almada, do Atlético de Madrid (ESP). A resposta, no entanto, foi negativa, visto que o jogador de 25 anos não tem interesse em retornar ao futebol brasileiro.

Segundo o “ge”, em publicação desta terça-feira (9/6), o Rubro-Negro consultou o craque, que fez história no Brasil durante sua passagem pelo Botafogo, em 2024. Na ocasião, o camisa 18 fez chover no futebol nacional, ajudando o Glorioso a conquistar o Brasileirão (após 29 anos) e a Libertadores (pela primeira vez).

LEIA MAIS: Flamengo vence o Athletico e entra no G8 do Brasileirão Sub-20

Almada, porém, aguardará o fim da Copa do Mundo para trocar de clube na Europa. Atualmente, ele não goza de prestígio entre os comandados de Diego Simeone nos Colchoneros. Outro clube interessado é o River Plate (ARG), de seu país natal.

Campeão do mundo em 2022 com a Argentina, Almada chegou ao Botafogo em 2024 após se destacar pelo Atlanta United (EUA). Depois, passou por empréstimo no Lyon (FRA). Por fim, acertou com o Atlético de Madrid para a temporada 2025/26, mas não encontrou espaço. Afinal, dos 40 jogos realizados, somente 18 foram como titular. Ao todo, anotou quatro gols e quatro assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.