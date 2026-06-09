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Flamengo consulta Almada, ex-Botafogo

MADRID, SPAIN - AUGUST 23: Thiago Almada of Atletico de Madrid warms up prior to the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Elche CF at Wanda Metropolitano on August 23, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
MADRID, SPAIN - AUGUST 23: Thiago Almada of Atletico de Madrid warms up prior to the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Elche CF at Wanda Metropolitano on August 23, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images) -

Visando melhorar as opções de seu elenco, o Flamengo fez uma consulta de peso no mercado da bola. A diretoria do clube, afinal, buscou informações pelo meia Thiago Almada, do Atlético de Madrid (ESP). A resposta, no entanto, foi negativa, visto que o jogador de 25 anos não tem interesse em retornar ao futebol brasileiro.

Segundo o “ge”, em publicação desta terça-feira (9/6), o Rubro-Negro consultou o craque, que fez história no Brasil durante sua passagem pelo Botafogo, em 2024. Na ocasião, o camisa 18 fez chover no futebol nacional, ajudando o Glorioso a conquistar o Brasileirão (após 29 anos) e a Libertadores (pela primeira vez).

LEIA MAIS: Flamengo vence o Athletico e entra no G8 do Brasileirão Sub-20

Almada, porém, aguardará o fim da Copa do Mundo para trocar de clube na Europa. Atualmente, ele não goza de prestígio entre os comandados de Diego Simeone nos Colchoneros. Outro clube interessado é o River Plate (ARG), de seu país natal.

Campeão do mundo em 2022 com a Argentina, Almada chegou ao Botafogo em 2024 após se destacar pelo Atlanta United (EUA). Depois, passou por empréstimo no Lyon (FRA). Por fim, acertou com o Atlético de Madrid para a temporada 2025/26, mas não encontrou espaço. Afinal, dos 40 jogos realizados, somente 18 foram como titular. Ao todo, anotou quatro gols e quatro assistências.

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