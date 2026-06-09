Bolívia x Argélia: onde assistir e escalações do amistoso

Primeira adversária da Argentina, atual campeã, na Copa do Mundo de 2026, a Argélia entra em campo nesta quarta-feira para fazer seu último teste antes da estreia, na próxima terça, dia 16. Em Kansas City, os argelinos medem forças com a seleção da Bolívia, às 21h, no Estádio Children’s Mercy Park. No entanto, quem quiser acompanhar a partida terá um pequeno empecilho.

Onde assistir

O amistoso entre Argélia e Bolívia, nesta quarta, não terá transmissão pela televisão e nem mesmo público no estádio. Por conta de um pedido dos organizadores da partida, o motivo é a ausência de agentes de segurança, já deslocados para outras demandas envolvendo a Copa do Mundo.

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Como chega a Argélia

De olho em fazer uma boa campanha de volta a uma Copa do Mundo, a Argélia fez seu primeiro teste na última quarta-feira e se saiu bem, vencendo a Holanda por 1 a 0 fora de casa. Para o duelo desta quarta, os argelinos querem manter o ritmo de jogo e ficar mais do que pronto para a estreia diante da Argentina.

Como chega a Bolívia

Foi por pouco, mas o Bolívia ficou de fora da Copa do Mundo de 2026. Os bolivianos caíram na última repescagem para o Mundial ao perder para o Iraque. Por isso, nesta Data Fifa, a seleção está apenas fazendo amistosos para manter o ritmo de jogo. No último sábado, os bolivianos enfrentaram a Escócia – adversária do Brasil nests Copa – e foram goleados por 4 a 0.

BOLÍVIA X ARGÉLIA

Amistoso Internacional

Data e horário: 10/6/2026, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Children’s Mercy Park, Kansas City (EUA)

BOLÍVIA: Viscarra; Rocha, Haquin, Morales, Fernandez; Matheus, Vaca, Villamil; Ribera, Miguelito, Paniagua. Técnico: Óscar Villegas.

ARGÉLIA: Zidane; Abada, Mandi, Belaid, Aït-Nouri; Zerrouki, Bentaleb, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.

Onde assistir: Não terá transmissão.

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