Weverton explica troca do Palmeiras pelo Grêmio: “Temos que ser corajosos”

Na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Weverton abriu o jogo e explicou o motivo de ter trocado o Palmeiras pelo Grêmio no início do ano. De acordo com o goleiro, de 38 anos, foi uma decisão bastante difícil.

“Realmente, não foi uma decisão fácil, por toda história que tenho no Palmeiras, mas na vida temos que ser corajosos. Às vezes vamos ter que tomar decisões difíceis, mas que nos trarão recompensas, e foi o que fiz”, afirmou o goleiro, antes de completar:

“Sou muito grato ao Palmeiras, à torcida do Palmeiras, por tudo que vivi lá. Foi uma decisão baseada em oração, perguntando a Deus se era o que ele queria para minha vida. Tenho certeza de que foi uma tomada de decisão importante para minha carreira”, declarou o arqueiro, em entrevista ao site da Fifa.

Em jogo pelo Brasileirão, Weverton reencontrou a torcida do Palmeiras, na derrota do Grêmio por 2 a 1, na Arena Barueri. Na ocasião, ele recebeu aplausos e saiu ovacionado do estádio. Em seguida, agradeceu o carinho dos fãs.

O goleiro deixou o Palmeiras em meio à briga pela vaga de titular com Carlos Miguel, que acabou se firmando após a saída do experiente jogador. Ele chegou a negociar com o Bahia, mas se transferiu para o clube gaúcho após receber uma proposta salarial importante.

No total, Weverton disputou 454 jogos com a camisa do Palmeiras, com 12 títulos conquistados. Entre eles duas Libertadores, três Brasileiros, quatro Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Weverton reencontra com dois ex-companheiros na Seleção

Na seleção Brasileira, o goleiro reencontrou com Danilo Santos e Endrick, ex-companheiros de Palmeiras. Ele falou com carinho sobre os dois jovens formados no clube paulista.

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“São garotos que vi crescer no Palmeiras, ganhamos títulos juntos, e temos uma história engraçada: todas as vezes que o Endrick fazia gols, eu dava um par de tênis para ele, e o Danilo ia junto ao shopping para escolher.

“Quando vi que ele estava fazendo muitos gols, tive que parar com a aposta (risos). Já estive na Seleção junto com o Danilo e também depois junto com o Endrick. Vai ser bom agora estar com os dois juntos”, encerrou.

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