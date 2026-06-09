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Brasil defende invencibilidade de 88 anos em estreias de Copa do Mundo contra Marrocos

Brasil defende invencibilidade de 88 anos em estreias de Copa do Mundo contra Marrocos
Brasil defende invencibilidade de 88 anos em estreias de Copa do Mundo contra Marrocos -

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está cada vez mais próxima. Neste sábado (13/6), às 19h (de Brasília), o time comandado por Carlo Ancelotti enfrenta Marrocos, no MetLife Stadium, pela primeira rodada do Grupo C. Além da expectativa pelo início da caminhada rumo ao hexa, o Brasil colocará em campo uma longa invencibilidade em estreias de Mundiais.

Única seleção presente em todas as edições da Copa do Mundo, a equipe brasileira perdeu apenas duas vezes em partidas de abertura ao longo de sua história.

A primeira derrota aconteceu justamente na edição inaugural do torneio, em 1930, quando a Seleção foi superada pela Iugoslávia por 2 a 1. Quatro anos depois, na Copa de 1934, veio o segundo e último revés, diante da Espanha, por 3 a 1. Desde então, o Brasil nunca mais foi derrotado em uma estreia de Mundial.

A sequência começou na Copa de 1938 e atravessou gerações históricas do futebol brasileiro. Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Neymar fizeram parte de equipes que mantiveram a escrita viva. Ao longo desse período, a Seleção disputou 20 estreias de Copa do Mundo, com 17 vitórias e apenas três empates. Assim, o retrospecto representa um aproveitamento de 81,8% e sustenta uma invencibilidade que já dura 88 anos.

A partida mais recente ocorreu na Copa do Catar, em 2022. Na ocasião, o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, com dois gols de Richarlison, iniciando sua campanha com o pé direito.

Brasil terá desafio de peso pela frente

Se o histórico favorece os brasileiros, o adversário promete impor dificuldades. Marrocos chega ao Mundial embalado pela histórica campanha de 2022, quando alcançou as semifinais e se tornou a primeira seleção africana a atingir essa fase da competição. Além disso, os marroquinos atravessam uma sequência positiva de resultados e aparecem entre as seleções mais consistentes do atual ciclo.

Por isso, a estreia representa um teste importante para a equipe de Carlo Ancelotti, que busca começar a Copa com vitória e manter uma tradição que atravessa quase nove décadas.

Assim, caso evite a derrota diante dos africanos, o Brasil ampliará para 89 anos sua invencibilidade em estreias de Copa do Mundo e seguirá preservando um dos retrospectos mais expressivos da história da competição.

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