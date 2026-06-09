Brasil defende invencibilidade de 88 anos em estreias de Copa do Mundo contra Marrocos

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está cada vez mais próxima. Neste sábado (13/6), às 19h (de Brasília), o time comandado por Carlo Ancelotti enfrenta Marrocos, no MetLife Stadium, pela primeira rodada do Grupo C. Além da expectativa pelo início da caminhada rumo ao hexa, o Brasil colocará em campo uma longa invencibilidade em estreias de Mundiais.

Única seleção presente em todas as edições da Copa do Mundo, a equipe brasileira perdeu apenas duas vezes em partidas de abertura ao longo de sua história.

A primeira derrota aconteceu justamente na edição inaugural do torneio, em 1930, quando a Seleção foi superada pela Iugoslávia por 2 a 1. Quatro anos depois, na Copa de 1934, veio o segundo e último revés, diante da Espanha, por 3 a 1. Desde então, o Brasil nunca mais foi derrotado em uma estreia de Mundial.

A sequência começou na Copa de 1938 e atravessou gerações históricas do futebol brasileiro. Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Neymar fizeram parte de equipes que mantiveram a escrita viva. Ao longo desse período, a Seleção disputou 20 estreias de Copa do Mundo, com 17 vitórias e apenas três empates. Assim, o retrospecto representa um aproveitamento de 81,8% e sustenta uma invencibilidade que já dura 88 anos.

A partida mais recente ocorreu na Copa do Catar, em 2022. Na ocasião, o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, com dois gols de Richarlison, iniciando sua campanha com o pé direito.

Brasil terá desafio de peso pela frente

Se o histórico favorece os brasileiros, o adversário promete impor dificuldades. Marrocos chega ao Mundial embalado pela histórica campanha de 2022, quando alcançou as semifinais e se tornou a primeira seleção africana a atingir essa fase da competição. Além disso, os marroquinos atravessam uma sequência positiva de resultados e aparecem entre as seleções mais consistentes do atual ciclo.

Por isso, a estreia representa um teste importante para a equipe de Carlo Ancelotti, que busca começar a Copa com vitória e manter uma tradição que atravessa quase nove décadas.

Assim, caso evite a derrota diante dos africanos, o Brasil ampliará para 89 anos sua invencibilidade em estreias de Copa do Mundo e seguirá preservando um dos retrospectos mais expressivos da história da competição.

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