Canadá define substituto de jogador cortado da Copa do Mundo por lesão

A poucos dias da estreia na Copa do Mundo de 2026, o Canadá anunciou nesta terça-feira a substituição de um jogador na lista dos 26 atletas que vão disputar o país a partir da próxima sexta-feira.

Através das redes sociais, a seleção canadense confirmou que no treinador Jesse March chamou o atacante Jayden Nelson, do Austin FC, da MLS, para substituir o lesionado Marcelo Flores, cortado da Copa do Mundo por uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

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Flores se lesionou na final da Liga dos Campeões da CONCACAF, no fim de maio, quando estava em campo pelo Tigres diante do Toluca. O meia-atacante de 22 anos havia estreado recentemente pelo Canadá, após passar boa parte das categorias de base defendendo as cores do México. Desse modo, havia uma expectativa pela recuperação de Flores, mas isso não aconteceu.

Jayden Nelson, por sua vez, tem 14 jogos pela seleção do Canadá desde sua primeira convocação em 2020, e já marcou três gols pelo país. Sendo assim, Nelson se junta aos 25 convocados para a estreia na próxima sexta, dia 12, diante da Bósnia. O jogo será no BMO Field, em Toronto, às 16h (de Brasília).

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