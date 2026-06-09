Repórter da Globo relata abordagem constrangedora ao chegar nos EUA para a Copa

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, relatos sobre o rigor adotado pelas autoridades dos Estados Unidos têm chamado atenção. Nesta terça-feira (09/6), a jornalista Karine Alves revelou ter passado por uma situação constrangedora ao desembarcar no país para acompanhar o torneio.

Durante participação ao vivo no Bom Dia Brasil, diretamente de Nova Jersey, a repórter da Globo comentou as medidas de segurança adotadas pelas autoridades norte-americanas e decidiu compartilhar uma experiência pessoal vivida na chegada ao país.

“Quando eu cheguei nos Estados Unidos, estou quebrando aqui o protocolo, mas acho importante a gente falar. Está dentro da legalidade as pessoas serem abordadas para ver se tem alguma coisa, levantar o cabelo, enfim, serem abordadas na hora da imigração e também na revista”, iniciou.

“Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não entendi direito, mas pediram para eu levantar o meu cabelo, só que de uma forma um pouco ríspida. E eu fiquei sem ação, mas consegui entender no final de tudo, e levantei meu cabelo”, completou.

Karine afirmou que o episódio não é isolado. Ela destacou já ter ouvido relatos semelhantes de outras mulheres negras que passaram pelos mesmos procedimentos ao entrar nos Estados Unidos.

“Muitas mulheres negras passam por isso e reclamam disso na chegada aqui aos Estados Unidos. Foi algo muito pontual, mas que outras colegas não passaram por aqui. Estamos vendo a imagem da chegada, e todos estão sendo revistados com detectores de metal ainda na pista do aeroporto. Isso é inconcebível. A Copa nem começou, e a gente já está vendo esse tipo de imagem, as pessoas sendo abordadas dessa forma”, acrescentou.

Torcedores e profissionais encontram dificuldade para ir à Copa do Mundo

Nos últimos dias, outros casos também ganharam repercussão. Entre eles, dificuldades enfrentadas por torcedores do Irã para ingressar nos Estados Unidos e problemas relatados por um árbitro da Somália, que encontrou obstáculos para entrar no país mesmo possuindo visto válido.

Após ouvir o relato da colega, a apresentadora Ana Paula Araújo avaliou que o ambiente criado em torno da chegada dos participantes da Copa tem gerado preocupação.

“De modo geral, o que a gente está vendo é esse clima muito pouco amigável com que delegações, jornalistas, pessoas que vão trabalhar na Copa estão sendo recebidas aí nos Estados Unidos, infelizmente”, observou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.