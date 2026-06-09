Ceará x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de desesperados, Ceará e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira (10/6), às 20h (de Brasília), no Presidente Vargas, pela Campeonato Brasileiro Série B. O Vozão ocupa a 14ª colocação, com 13 pontos, e chega para o confronto após duas derrotas consecutivas. O time catarinense abre a zona de rebaixamento, soma 10 pontos e atravessa uma sequência de três derrotas seguidas.

Onde assistir

A partida, aliás, terá a transmissão pela ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+.

Como chega o Ceará

Ainda sem técnico, o Vozão tenta retomar o caminho das vitórias, já que foram quatro derrotas nos últimos cinco jogos. O time vem de duas derrotas consecutivas na competição e precisa reagir para se afastar da zona de rebaixamento. Pela Copa do Brasil, o Ceará foi eliminado pelo Atlético Mineiro nos pênaltis.

Dentro de campo, o Ceará não terá Fernandinho e Lucas Lima à disposição por suspensão. Além deles, Zanocelo, Alex Silva e Vina também não devem atuar, pois estão no departamento médico. O primeiro faz fisioterapia devido a lesão no joelho; Alex trata um estiramento muscular na panturrilha esquerda, e o atacante trata estiramento na região anterior da coxa direita. Por outro lado, Sanchez retorna após cumprir suspensão, e Lucca deixou o DM e está à disposição.

Como chega o Avaí

Também em situação delicada, o Avaí busca deixar o Z4 e embalar na Série B. O time catarinense não vence há nove rodadas e precisa urgentemente de um resultado positivo. Fora da Segundona, o Leão da Ilha conquistou o título da Copa Sul-Sudeste no fim de semana. A sequência negativa, portanto, aumentou a pressão sobre o elenco, que precisa reagir rapidamente. Dentro de campo, o técnico Cauan de Almeida contará com duas novidades importantes para o confronto em Fortaleza. O meia Daniel Penha e o volante Jean Lucas, afinal, voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão na última rodada.

CEARÁ x AVAÍ

Série B do Brasileirão – 12ª rodada

Data-Hora: 10/6/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

CEARÁ: Richard; Júlio César, Éder, Luizão e Fernando; João Gabriel, Dieguinho e Matheus Araújo; Enzo Lodovico, Melk e Wendel Silva. Técnico: Anderson Batatais (interino).

AVAÍ: Léo Aragão; Wesley Gasolina, Gabriel Simples, Guilherme Aquino e DG; Wenderson, Paulo Vitor e Luiz Henrique e Daniel Penha; Sorriso e Walace. Técnico: Cauan de Almeida.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

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