Os eleitos de Ancelotti: Danilo Santos

Retornando para a Seleção de última hora, Danilo Santos mostrou porque havia chamado a atenção ainda no ciclo anterior, mesmo com 21 anos, e cravou seu lugar na Copa com apenas duas partidas com Ancelotti. O jogador se destacou com boas atuações, presenças ofensivas e gols, levantando até um debate se pode aparecer na equipe titular.

O meia fez a sua formação no Bahia, mas acabou dispensado antes de chegar nas categorias maiores. Coube ao modesto Cajazeiras dar a primeira oportunidade no profissional, com apenas 16 anos, na segunda divisão do Campeonato Baiano. Por conta disso, o Palmeiras se interessou no atleta e o levou para sua equipe sub-17.

Após terminar o processo de formação, voltou ao time principal em 2020, conquistando a Libertadores em duas oportunidades. Em 2022, recebeu sua primeira oportunidade na Seleção, às vésperas da Copa, mas não esteve na lista de Tite. A expectativa era que seu nome aparecesse com constância após o Mundial, ainda mais com a transferência para o Nottingham Forest.

Entretanto, no futebol inglês, o jogador não conseguiu se adaptar rapidamente. Para piorar, no começo da sua segunda temporada, que poderia ser de afirmação, sofreu uma grave lesão. Em busca de espaço, voltou ao futebol brasileiro, onde mostrou seu potencial no Botafogo. Apesar do momento ruim do clube, se destacou como artilheiro do Glorioso em 2026, com sete gols, chamou a atenção de Ancelotti e também conseguiu brilhar na Seleção.

Fala, Danilo

“Quando voltei para o Brasil, muita gente disse que era um passo para trás. Mas aquele passo para trás deu certo e foi fundamental para que ele estivesse bem e voltasse à Seleção. Um passo para trás que, na verdade, representou dois ou até mais passos à frente.”

Raio-X

Nome: Danilo dos Santos de Oliveira

Idade: 25 anos

Data de nascimento: 29 de abril de 2001

Altura: 1,77m

Peso: 75kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 6

Jogos: 4

Gols: 2

Títulos: –

Nos clubes

Cajazeiras (2018)

Palmeiras (2020-2022)

Nottingham Forest (2022-2025)

Botafogo (desde 2025)

Títulos

Pelo Palmeiras

Copa Libertadores: 2020 e 2021

Campeonato Brasileiro: 2022

Copa do Brasil: 2020

Recopa Sul-Americana: 2022

Campeonato Paulista: 2022

Opinião do Leo*

Cinco, oito ou dez? Danilo, ao chegar ao Botafogo, na metade de 2025, disse que jogava nas três posições. Um ano depois, a torcida do Glorioso chegou à conclusão de que o volante poderia ser até um “9” se quisesse. Maas, brincadeiras à parte, o cabeça de área foi o craque do futebol nacional no primeiro semestre de 2026. O baiano disputava, inclusive, a artilharia do Campeonato Brasileiro até o mês passado. Faltava, contudo, mostrar toda essa eficiência na Seleção Brasileira. Mas Danilo não desperdiçou a oportunidade na Data Fifa de março. Entrou bem contra a França, anotou um gol contra a Croácia e atropelou Andrey.

O jogador teve um 2026 tão destacado que há muita gente defendendo a sua titularidade no time verde-amarelo nesta Copa do Mundo. Contudo, quem o acompanha desde os tempos do Palmeiras, aliás, não está nem um pouco surpreso. Danilo sempre jogou muita bola e demonstrou potencial para competir em alto nível.

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