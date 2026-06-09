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Jogada10
Goleiro sul-coreano perde nascimento da filha às vésperas da Copa
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Jogada10
Publicado às 20h17 de 09/06/2026
Goleiro sul-coreano perde nascimento da filha às vésperas da Copa -
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Kim Seung-gyu está com a seleção durante a reta final de preparação para o Mundial e acompanhou o parto à distância
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