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Goleiro sul-coreano perde nascimento da filha às vésperas da Copa

Goleiro sul-coreano perde nascimento da filha às vésperas da Copa
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Kim Seung-gyu está com a seleção durante a reta final de preparação para o Mundial e acompanhou o parto à distância
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