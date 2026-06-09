Pré-jogo de último amistoso da Argentina antes da Copa é marcado por temporal

O último teste da Argentina antes da Copa do Mundo ganhou um elemento a mais na noite desta terça-feira (09). Afinal, o Jordan-Hare Stadium, em Auburn, no Alabama, palco do duelo da Albiceleste contra a Islândia, foi atingido por uma forte chuva horas antes da partida. O amistoso está marcado para às 22h, horário de Brasília.

Com isso, imagens na internet viralizaram com o gramado completamente alagado e cascatas nas arquibancadas. O cenário coloca em dúvida a realização da partida no horário programado. Até a publicação da reportagem não havia comunicados oficiais quanto a possibilidade de adiamento.

Além de marcar o término da preparação argentina para o Mundial, o duelo marca o retorno de Lionel Messi aos gramados. O craque está afastado de campo desde o dia 24 de maio, por conta de uma lesão na coxa esquerda. O técnico Lionel Scaloni havia confirmado que o jogador iria entrar no jogo contra a Islândia, sem precisar quantos minutos ao certo o ídolo albiceleste jogaria.

A Argentina está no Grupo J da Copa, junto com Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia será contra a seleção africana, na próxima terça-feira (16), às 22h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.