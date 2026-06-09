México reforça segurança para a Copa em meio a protestos e temor da violência

Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo de 2026, o México acelera os preparativos para receber o maior Mundial da história. Ao mesmo tempo, o país convive com desafios que colocam a segurança no centro das atenções às vésperas do torneio.

A competição começa nesta quinta-feira (11/6) e contará com 48 seleções e 104 partidas distribuídas entre México, Estados Unidos e Canadá. Apesar da proximidade do evento, especialistas apontam que o clima nas cidades-sede está longe da euforia observada nas Copas de 1970 e 1986.

Questões relacionadas à segurança pública, manifestações populares, obras de infraestrutura e preocupações com a violência têm marcado o período pré-Mundial.

Na Cidade do México, os protestos organizados pela Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) seguem mobilizando as autoridades. Os manifestantes reivindicam melhorias salariais e mudanças no sistema de aposentadoria. Nas últimas semanas, atos e bloqueios afetaram importantes vias da capital mexicana, aumentando a preocupação das autoridades responsáveis pela organização da Copa.

O receio é que novas manifestações ocorram durante os primeiros dias da competição, especialmente em áreas de grande circulação de turistas.

Guadalajara é ponto de atenção no México

Em Guadalajara, outra importante sede do Mundial, a preocupação está relacionada ao cenário de violência enfrentado pelo estado de Jalisco. A operação que resultou na morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, em fevereiro deste ano, provocou uma série de episódios de violência que impactaram a rotina da região.

Desde então, o reforço policial se tornou visível em diversos pontos da cidade, principalmente nos arredores do estádio que receberá partidas da Copa do Mundo. De acordo com uma pesquisa recente, cerca de 90% da população afirma não se sentir segura em Guadalajara.

Embora referências ao torneio estejam espalhadas por locais como Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, o especialista avalia que a população demonstra mais cautela do que empolgação.

Além das preocupações com segurança, fatores econômicos também contribuem para esse cenário. O aumento dos preços de hospedagem e o alto custo dos ingressos geraram críticas e levantaram questionamentos sobre os benefícios que o evento deixará para a população local.

Mundial terá vigilância reforçada

Assim, diante desse contexto, as autoridades mexicanas prometem um dos maiores esquemas de segurança já montados para um evento esportivo no país. A expectativa é que a presença policial aumente significativamente durante a competição, especialmente em partidas consideradas de maior relevância internacional.

Com a contagem regressiva para a abertura já na reta final, o desafio do México será garantir que os holofotes da Copa do Mundo estejam voltados para o futebol e não para os problemas de segurança que cercam algumas das principais cidades-sede do torneio.

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