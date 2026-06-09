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Jogada10
Treinador norueguês aprova rendimento pré-Copa de Haaland
Por
Jogada10
Publicado às 20h39 de 09/06/2026
Treinador norueguês aprova rendimento pré-Copa de Haaland -
Jogada10
Solbakken considera planejamento cumprido após amistoso contra Marrocos e mantém foco na preparação para a Copa do Mundo
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